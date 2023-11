Wstrząsające statystyki z Niemiec. „Każdego dnia co najmniej jedna ofiara zbiorowego gwałtu”

W ostatnim roku w Niemczech doszło do 789 zbiorowych gwałtów – donosi „Bild”. Dla porównania rok wcześniej, w 2021, było ich 677. Oznacza to wzrost o ponad 16 proc. Równocześnie cały czas dochodzi do innych „poważnych przestępstw seksualnych”. Łącznie odnotowano ich w zeszłym roku niemal 12 tys.

Większość ofiar zbiorowych gwałtów w Niemczech to młode kobiety

– Kobiety są przerażone – mówi Erika Krause-Schöne, przewodnicząca związku zawodowego policji GdP. Według statystyk opublikowanych przez dziennik, liczba zbiorowych gwałtów w Bremie wzrosła ponad dwukrotnie, a w Nadrenii Północnej-Westfalii o 40 proc.

Z danych wynika, że 90 proc. ofiar to kobiety, z naciskiem na „grupę młodych”. Do niemal wszystkich zbiorowych gwałtów dochodzi, kiedy ofiary są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Najczęstszymi sprawcami są młodzi Niemcy

„Bild” informuje także, że niemal wszyscy napastnicy – 98 proc. – to mężczyźni. Wśród nich największą grupą wiekową – 20 proc. – jest także ta najmłodsza – między 14 a 18 lat. Co więcej, Federalne Biuro Policji Kryminalnej podaje, że wśród nich większość to trzeźwi Niemcy.

„172 ze wszystkich zbiorowych gwałtów w ubiegłym roku zostało popełnionych przez nieletnich w ich miejscu zamieszkania. Ich ofiary zwykle pochodziły z tego samego środowiska społecznego, były w podobnym wieku” – pisze dziennik. Wskazuje przy tym na potencjalną presję rówieśniczą.

Połowa sprawców pochodziła zza granicy

W przypadku starszych sprawców, najczęściej były to osoby nie posiadającej niemieckiego paszportu. Połowa sprawców pochodziło z Niemiec (471), a pozostali głównie z Syrii (72), Afganistanu (52), Iraku (51) i Turcji (35).

– Kiedy ludzie są uspołeczniani w społeczeństwa, w których role płciowe działają inaczej, a seksualność jest tabu, pojawia się problematyczne zachowanie. Dziewczyny pochodzące z innych społeczności postrzegane są jako dostępne. Seksualność wybucha nielegalnie – tłumaczy w rozmowie z „Bildem” psycholog Ahmad Mansour.