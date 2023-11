Zanikła presja migracyjna na Litwę. Przypadek czy intryga Łukaszenki?

Jak wynika z danych Straży Granicznej, od początku roku z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie dostać się do Polski ok. 25 tys. migrantów.

Zanikła presja migracyjna na Litwę

Tylko ubiegłej doby udaremniono 120 prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Z kryzysem migracyjnym – który został sztucznie wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki – mierzą się także Litwa i Łotwa.

Jednak jak donosi niezależna, białoruska telewizja „Biełsat” od blisko tygodnia nie odnotowano żadnej próby nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej. To tym bardziej zastanawiające, że migranci nieustannie szturmują granice z Polską i Łotwą.

– Fakt, że od sześciu dni nie ma presji migracyjnej na Litwę ze strony Białorusi, jest moim zdaniem niczym więcej niż przypadkiem. (...) Chociaż należy zauważyć, że istnieje tendencja do zmniejszania liczby nielegalnych przekroczeń granicy – skomentował w rozmowie z „Biełsatem” politolog Alaksandr Kazak.

Przypadek czy sygnał ze strony Łukaszenki?

Nie można jednak wykluczyć, że Łukaszenka wysyła w ten sposób czytelny znak do władz w Wilnie, że wyraża gotowość do rozmów ws. poprawy stosunków białorusko-litewskich.

Wskazuje na to niedawna wypowiedź Łukaszenki, który zapowiedział „odbudowę więzi” zarówno z Litwą, jak i z naszym krajem. Przywódca Białorusi stwierdził, że „sąsiedzi nie powinni być ze sobą skłóceni”.

– Przypuszczam, że coś takiego może się zdarzyć. Ale tylko na poziomie teorii. W końcu nie mamy dokładnych informacji. Łukaszenka stara się powrócić do dwuwektorowości: mieć dobre stosunki zarówno z Rosją, jak i Unią Europejską. Czuje, co dzieje się w Rosji. I stara się wykorzystać każdą okazję, która może go uratować – ocenił Kazak.

