Izraelczycy dopadli lidera Hamasu? „Został otoczony w swoim bunkrze”

Szef MON Joaw Galant we wtorek 7 listopada w telewizyjnym przemówieniu potwierdził rozmieszczenie wojsk w centrum miasta Gaza. Oświadczył, że Siły Obronnne Izraela nacierają na Hamas „ze wszystkich kierunków, w doskonałej koordynacji z siłami morskimi i powietrznymi” oraz zacieśniaj blokadę wokół miasta. Dodał, iż takie działania będą kontynuowane do momentu powrotu zakładników do domu.

Joaw Galant: Lider Hamasu został odcięty

Izraelski minister stwierdził też, iż lider Hamasu Yahia Sinwar został otoczony w swoim bunkrze i nie ma kontaktu ze współpracownikami. Nie sprecyzował jednak, gdzie jest wspomniany bunkier, ani jak ciasnym pierścieniem został otoczony. Przyrzekł jedynie „eliminację” palestyńskiego dowódcy. Kilka zdań swojego wystapienia poświęcił również cywilom.

– Dzisiaj widzieliśmy tysiące mieszkańców Gazy zmierzających na południe – przekazał obywatelom swojego kraju, wspominając o korytarzu humanitarnym. powiedział. Zaapelował do Palestyńczyków, by na czas działań wojennych przenieśli się na południe enklawy. – Aby nie stała się wam krzywda. Zniszczymy Hamas. Nie interesuje nas krzywda cywilów – podkreślał. Zaznaczył, że po wojnie Palestyną nie będzie rządził ani Izrael, ani Hamas.

izrael niszczy sieć tuneli Hamasu

Siły Obronne Izraela (IDF) już w październiku informowały, że jednym z ich celów jest sieć tuneli Hamasu w Strefie Gazy. – Trzeba wziąć pod uwagę, że w Strefie Gazy jest jedna warstwa dla cywilów i jedna dla Hamasu – wyjaśniał wówczas rzecznik IDF Jonathan Conricus. Jak dodawał, Hamas od przejęcia władzy w Strefie Gazy w 2007 roku przez lata budował sieć tuneli.

W niedzielę 5 listopada na profilu IDF w serwisie X (dawniej Twitter) pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać kilka wejść do tuneli wykorzystywanych przez Hamas. „Podczas gdy Hamas utrudnia swoim cywilom przedostanie się do bezpiecznego miejsca w południowej Gazie, bojownicy ukrywają się w swojej skomplikowanej sieci tuneli terroru. Oddziały IDF odkryły wiele punktów dostępu podczas działań operacyjnych w północnej Gazie” – czytamy w opisie.

Czytaj też:

Antysemityzm wylał się na niemieckie ulice. Imigrantom wolno więcej?Czytaj też:

Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. MSZ pilnie wezwał ambasadorów