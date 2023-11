Ławrow wykluczony z obrad OBWE? Szef rosyjskiego MSZ walczy o miejsce

Siergiej Ławrow może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które odbędzie się w stolicy Macedonii Północnej w dniach 30 listopada – 1 grudnia. Ukraiński serwis Obrozovatel poinformował, że w związku z sankcjami, które zostały nałożone na Rosję w odpowiedzi na rozpętanie przez nią wojny w Ukrainie, przestrzeń powietrzna Macedonii Północnej jest zamknięta dla rosyjskich samolotów.

Siergiej Ławrow wywiera presję. Szef rosyjskiego MSZ miał napisać list z żądaniem

Co ciekawe, szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych miał wysłać oficjalny list do władz Macedonii Północnej, a w nim zażądać „zapewnienia” mu możliwości uczestnictwa podczas wydarzenia w Skopje. Czy wywierana przez Siergieja Ławrowa presja przyniesie zamierzony skutek? – Będzie to zależeć od decyzji, które zostaną podjęte w najbliższych dniach – powiedział Bujar Osmani, minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku to w Warszawie odbywało się Zgromadzenie Parlamentarne OBWE z udziałem około 200 delegatów z 52 krajów. Podczas obrad został poruszony temat dotyczący wojny w Ukrainie i wpływu rosyjskiej agresji na bezpieczeństwo w Europie, a także roli, którą powinny odgrywać Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz narodowe parlamenty.

W dniach 1-2 grudnia w Łodzi odbyło się spotkanie Rady Ministerialnej organizacji. Polska ogłosiła, że nie wpuści na sesję rosyjskiego Siergieja Ławrowa ze względu na agresję Rosji na Ukrainę. To postanowienie wywołało ostrą reakcję rosyjskiego MSZ. „Decyzja Polski, urzędującego Przewodniczącego OBWE, o odmowie udziału Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa w posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych OBWE w Łodzi w dn. 2 grudnia jest bezprecedensowa i prowokacyjna” – czytamy w wydanym komunikacie.

