Polak porwany przez Hamas. „Został zabrany do Gazy żywy”

Działacz na rzecz dialogu polsko-żydowskiego Alex Dancyg został porwany 7 października. Samochód, którym go zabrano, odjechał w kierunku Strefy Gazy. – Ostatnie informacje, jakie mamy o nim, są sprzed kilku dniu. Wiemy, że został zabrany do Gazy żywy, ale Hamas ukrywa przed nami rozmaite informacje. Od tamtej pory nic nie wiemy. W taki sposób oni się nami bawią – powiedział Juwal Dancyg w programie „Dzień na świecie”, na antenie Polsat News.

Syn uprowadzonego historyka wyznał, że zarówno polski rząd, jak i władze innych państw europejskich starają się pomóc zakładnikom Hamasu. – Mam nadzieję, że im się to uda. Oni mają trochę więcej możliwości niż rząd Izraela – dodał. Syn Alexa Dancyga opowiedział także o kontakcie z władzami Izraela. – Nie dostajemy aktualnych informacji, bo kampania w Gazie jest kwestią wojskową. Owszem, dostajemy informacje o tym, co rząd wie o porwanych. Niestety nikt nie wie zbyt wiele – wyznał.

„Hamas używa ich jako ludzkich tarczy”

Goszczącego na antenie Polsat News Dancyga zapytano także o politykę Izraela, który wysłał wojsko, by przeprowadziło atak na Strefę Gazy. – To nawet teraz mnie trochę bawi, powiedzenie, że trzeba się liczyć z tymi ofiarami. Ci ludzie stamtąd, o których teraz mówicie jako o ofiarach, weszli do tych osad, do kibuców i dokonali rzezi i mordu. Nie są to zwykli terroryści jak zawsze, tylko weszły tam dziesiątki, setki ludzi, których nie wysłał Hamas. Część z nich siedzi teraz w korytarzu humanitarnym. Natomiast mój ojciec niestety tam się nie znajduje. Niech nam dadzą ten korytarz humanitarny i wtedy będziemy mogli rozmawiać – powiedział.

Zapytany o palestyńskie kobiety i dzieci, których życie zagrożone jest w Strefie Gazy, stwierdził, że nikt nie chce ich krzywdzić. – Ten, kto ich krzywdzi, kto ich morduje, ten kto nie daje im uciec z tych rejonów, to jest właśnie Hamas. Hamas bawi się nimi, używa ich jako ludzkich tarczy w sposób tchórzliwy – stwierdził.

Hamas miał uprowadzić trzech zakładników z polskim obywatelstwem

75-letni historyk Alex Dancyg mieszkał w Nir Oz – kibucu położonym w regionie Eszkol, w Dystrykcie Południowym, który znajduje się przy granicy Strefy Gazy. Razem z nim Hamas przetrzymuje 242 zakładników – podaje Polska Agencja Prasowa. Jak informuje „Rzeczpospolita”, oprócz Alexa Dancyga Hamas miał porwać jeszcze dwóch innych obywateli Polski. Ani rząd polski, ani izraelski nie ma informacji o tych osobach.

