Król Karol III znowu zaskakuje. Tak spędzi urodziny

Już za kilka dni – 14 listopada – Karol III skończy 75 lat. To jego pierwsze urodziny od kiedy zasiadł na tronie. Nie będą one jednak wyglądały tak, jak spodziewać się można okrągłej uroczystości godnej monarchy. Choć oczywiście uroczyste wydarzenie też będzie mieć miejsce – odbędzie się w Dumfries House w Cumnock w Szkocji – to głównym punktem dnia ma być ogłoszenie nowego, mającego być przełomowym, planu dla Wielkiej Brytanii.

Król Karol ogłosi nowy program dla Wielkiej Brytanii

Część swojego urodzinowego dnia Karol III, wraz z małżonką Kamilą, spędzi uruchamiając The Coronation Food Project (pol. Żywnościowy Projekt Korony). Idąc za informacjami przekazanymi przez Pałac Buckingham, ma on na celu „wypełnienie luki między marnowaniem żywności a zapotrzebowaniem na nią”.

Projekt ma działać w całym Zjednoczonym Królestwie „pomagając ludziom i pomagając planecie”. Jego prezentacja nastąpić ma w centrum dystrybucji nadwyżek żywności pod Londynem. Tam też para królewska spotka się z personelem oraz wolontariuszami i będzie rozmawiać m.in. nt. „sposobów, w jaki marnowanie żywności może zostać wykorzystane dla dobra społecznego”.

Monarcha wypije urodzinową herbatkę z rówieśnikami

Otwarcie nowego projektu nie jest jednak jedynym, co zostało zaplanowane w związku z urodzinami monarchy. Dzień wcześniej król Karol III odwiedzi swój wiejski dom w Highgrove House. Tam też miejsce będzie mieć impreza zorganizowana przez jego organizację charytatywną The Prince's Foundation (pol. Fundacja Książęca). Tam też popołudniową herbatkę z monarchą wypiją zaproszeni przez niego rówieśnicy.

Jak przypomina brytyjski magazyn „People”, takie proekologiczne działania ze strony króla Karola III nie są niczym nowym. Monarcha słynie z nich od lat, jeszcze na długo zanim zasiadł na tronie. Dla przykładu jego samochód – sportowy Astom Martin DB6 Volante – został przerobiony w taki sposób, aby poruszać się będąc napędzanym przez bioetanol.

