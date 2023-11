Władimir Putin zaliczył solidną wpadkę. „Brak szacunku czy nowe policzki?”

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w czwartek z prezydentem Kazachstanu Kassym-Jomartem Tokayevem. Głównym tematem był dalszy rozwój stosunków między tymi krajami w związku ze zbliżającą się wielkimi krokami dziesiątą rocznicą zawarcia przez nie sojuszu.

– To (red. porozumienie) w rzeczywistości stanowiło solidną podstawę dla rozwoju naszych wieloaspektowych przyjaznych stosunków i chciałbym podkreślić ten aspekt naszej relacji – przyjazne stosunki – mówił Władimir Putin cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS.

– Partnerstwo strategiczne i sojusznicze relacje między naszymi krajami stale i skutecznie się rozwijają, a liczby wyraźnie to potwierdzają – dodał po chwili rosyjski prezydent.

Władimir Putin miał problem z nazwiskiem prezydenta Kazachstanu

Niemniej spotkanie zostało przykryte czymś innym – wpadką, którą zaliczył już na samym początku Władimir Putin. Jest ona dokładnie słyszalna na nagraniu udostępnionym przez Antona Hereszczenko, byłego wiceszefa ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych aktywnie komentującego wydarzenia z Kremla w sieci.

„Putinowi trudno było wymówić nazwisko Prezydenta Kazachstanu. To nie pierwszy raz, kiedy błędnie wymówił nazwisko przywódcy kraju. Brak szacunku czy nowe policzki wpływające na wymowę Putina?” – podpisał nagranie Hereszczenko zwracając uwagę na zmiany w wyglądzie prezydenta Rosji.

Władimir Putin ma poważne problemy ze zdrowiem?

Komentarz Hereszczenko może odnosić się do ostatnich doniesień nt. stanu zdrowia Władimira Putina. Niejaki „Generał SVR” informował przed dwoma tygodniami, że prezydent Rosji był bliski śmierci, od której uchronić go miała „szybka interwencja medyczna”.

„Putin konwulsyjnie wił się po podłodze, przewracając oczami. Natychmiast wezwano medyków, którzy dyżurowali w rezydencji, w jednym z sąsiednich pokoi. Lekarze przeprowadzili reanimację, wcześniej stwierdzili u prezydenta zatrzymanie akcji serca. Pomoc została udzielona na czas, serce zaczęło pracować, a Putin odzyskał przytomność” – pisał na Telegramie „Generał SVR”.

Wszystkie te doniesienia zostały jednak szybko zdementowane przez Kreml. – Należy to do kategorii absurdalnych mistyfikacji informacyjnych, które cała rzesza mediów omawia z godną pozazdroszczenia wytrwałością. To wywołuje jedynie uśmiech – odpowiedział na nie rzecznik KremlaDmitrij Pieskow.

Czytaj też:

Putin musiał uznać wyższość kołdry. Chłopiec nie chciał go widziećCzytaj też:

Rosyjscy oligarchowie obchodzą sankcje. Latają uziemionymi samolotami