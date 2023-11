Książę Harry na wojnie z brytyjskim tabloidem. Sąd wydał decyzję

Książę Harry dołączył w ubiegłym roku do grona znanych osobistości: Eltona Johna, Elisabeth Hurley, Sadie Frost, Davida Furnisha, Simona Hughesa i Doreen Lawrence, którzy wystąpili w ramach pozwu zbiorowego na drogę sądową przeciwko Associated Newspapers Limited, czyli wydawcy m.in. „Daily Mail”.

Znane osobistości na wojnie z tabloidem

Twierdzą, że padli „ofiarami odrażającej działalności przestępczej i rażących naruszeń prywatności”, mających na celu pozyskanie o nich informacji na przestrzeni ostatnich lat.

Associated Newspapers Limited został oskarżony m.in. o zatrudnianie prywatnych detektywów do dokonywania niezgodnych z prawem czynów, takich jak umieszczanie urządzeń podsłuchowych w domach i samochodach, czy nagrywanie prywatnych rozmów. Wydawca utrzymuje, że to „absurdalne oszczerstwa”. Przekonują też, że wydawca płacił funkcjonariuszom policji w zamian za pozyskiwanie informacji poufnych, podszywał się i oszukiwał w celu uzyskania dokumentacji medycznej, a także włamał się na konta bankowe i uzyskał wgląd w transakcje finansowe za pomocą „nielegalnych środków i manipulacji”.



Decyzja sądu

W piątek sąd dał grupie, która pozwała wydawcę „Daily Mail”, zielone światło do kontynuowania sprawy. „The Guardian” wskazuje, że decyzja ta „jest poważnym ciosem dla wydawcy, który – jak dotąd – uniknął lawiny procesów sądowych, z którymi borykali się konkurencyjni wydawcy jak News UK Ruperta Murdocha”.

Sędzia Nicklin stwierdził, że ANL „nie była w stanie zadać nokautującego ciosu roszczeniom żadnego z powodów”. Odrzucił też argumenty wydawcy, że cała sprawa została wniesiona zbyt późno i powinna zostać oddalona. Sąd zdecydował jednak, że w sprawie nie można wykorzystywać kopii dokumentów finansowych, które wyciekły do mediów.

Książę Harry pojawił się niespodziewanie w londyńskim sądzie na trwającej cztery dni rozprawie wstępnej na początku tego roku. W sądzie zjawili się wówczas też Elton John i Doreen Lawrence.

Czytaj też:

Król Karol III znowu zaskakuje. Tak spędzi urodzinyCzytaj też:

Mowa tronowa króla Karola III. Po uroczystości doszło do incydentu