Wzruszony Karol III. Król nie mógł powstrzymać łez

11 listopada to szczególna data nie tylko w historii Polski. W Wielkiej Brytanii tego dnia obchodzony jest Dzień Pamięci. Jest to święto na część żołnierzy poległych w wojnach, które upamiętnia podpisanie rozejmu kończącego I wojnę światową. Zwyczajowo na znak pamięci Brytyjczycy przypinają sobie do ubrania broszki w kształcie sztucznych maków. Z koli w drugą niedzielę listopada obchodzone jest tzw. Niedziela Pamięci (Remembrance Sunday).

11 listopada. Tak świętowano w Wielkiej Brytanii

W Londynie centralne obchody święta odbyły się wzdłuż alei Whitehall, którą w uroczystej paradzie przeszło około 10 tys. weteranów wojennych. Punktualnie o godzinie 11 słynny zegar Big Ben wybił dokładnie 11 razy, rozpoczynając dwie minuty ciszy. Następnie członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej m.in. Karol III, jego syn William oraz księżniczka Anna złożyli wieńce pod The Cenotaph, pomnikiem upamiętniającym poległych brytyjskich żołnierzy. Kwiaty złożyli również premier Rishi Sunak i lider opozycji Keir Starmer.

Król Karol III z trudem powstrzymywał łzy

Z kolei w sobotni wieczór w Royal Albert Hall odbył się coroczny Festiwal Pamięci Królewskiego Legionu Brytyjskiego z udziałem najważniejszych przedstawicieli rodziny królewskiej. Tegoroczny Festiwal upamiętnił 80. rocznicę Bitwy o Atlantyk i 70. rocznicę wojny koreańskiej. W uroczystościach oprócz pary królewskiej wzięli udział William i Kate Middleton, książę Edward i Sophie oraz księżniczka Anna i jej mąż, wiceadmirał Sir Tim Laurence.

Przy tej okazji Karol III odsłonił nowy pomnik swojej matki Elżbiety II, natomiast królowej Camilli przypadł zaszczyt odsłonięcia pomnika księcia Filipa. Monumenty zostały zamówione z okazji 150. rocznicy powstania Royal Albert Hall.

Do sieci trafiły nagrania, na których widać, że dla brytyjskiego króla był to niezwykle wzruszający moment. Karol III z trudem powstrzymywał łzy.

