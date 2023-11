Francja przestanie dostarczać Ukrainie broń ze swoich magazynów. "Negocjujemy"

Informację o wstrzymaniu wysyłania broni Ukrainie przekazał minister sił zbrojnych Francji Sebastien Lecornu. Jak tłumaczył, ruch ten spowodowany jest chęcią nakłonienia sojusznika do zakupu broni ze specjalnych środków, udostępnionych także przez Francję.

– Negocjujemy z ukraińskimi kolegami, by skłonić Ukrainę do zakupu nowych haubic z wykorzystaniem środków ze specjalnego funduszu, a także dlatego, by francuska armia nie musiała dłużej przekazywać broni ze swoich arsenałów – oznajmił Lecornu w telewizji LCI.

Polityk przywołał przy tym niedawno opublikowany raport francuskiego parlamentu, według którego wartość pomocy Francji dla Ukrainy wyniosła już łącznie 3 miliardy euro. Dodatkowo 200 milionów euro zostało wydzielonych z budżetu, by stworzyć specjalny fundusz wsparcia dla Kijowa. Ukraina może wydawać te środki na zakup nowego uzbrojenia, ale tylko od francuskich dostawców.

Francja dostarczy Ukrainie wsparcia nie tylko przeciwlotniczego

Lecornu zaznaczył też, że Paryż skupi się na dostarczaniu Ukrainie sprzętu do obrony przeciwlotniczej, wliczając drony bojowe oraz do dostarczania ekwipunku dla sił lądowych, wliczając artylerię oraz transport.

W szczególności Francja zamierza zwiększyć tempo produkcji samobieżnej haubicy Caesar z dwóch do sześciu sztuk na miesiąc. Do tej Pory Kijów otrzymał 49 tego typu haubic: 30 z Francji i 19 z Danii.

Kiedy negocjacje pokojowe? Jeszcze nie tej zimy

Francuski minister podkreślił też, że jego zdaniem czas na negocjacje między Ukrainą i Rosją jeszcze nie nadszedł, a ukraińska kontrofensywa robi postępy. Jego zdaniem Ukraińcy do przełamania rosyjskiej obrony będą potrzebować dwa lub nawet trzy razy więcej sił, niż mają obecnie. Ostrzegł, że nadchodzące tygodnie na froncie będą „krytyczne”, ponieważ nadchodząca zima zmieni naturę konfliktu.







