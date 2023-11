Kryzys demograficzny w Rosji. Cyryl I wskazuje na absurdalne rozwiązanie

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl I, podczas inauguracji 11. Ogólnokościelnego Kongresu Służby Społecznej, zaapelował do władz o wprowadzenie zakazu „nakłaniania kobiet do wykonywania aborcji” na terenie całej Rosji. Miałoby to też przyczynić się do ograniczenia liczby wykonywanych aborcji ogółem.

– Niestety, liczba aborcji w kraju pozostaje tak wysoka, jak wcześniej. Dzięki Bogu istnieją pewne możliwości prawne, mające na celu zmniejszenie liczby aborcji. Na przykład nie tak dawno Republika Mordowii przyjęła ustawę zakazującą nakłaniania do aborcji. Mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie wspierana w innych regionach, a także na szczeblu federalnym – powiedział Cyryl I, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Dodał, że „Rosja to ogromny kraj”, na którego terenie żyje jednak „mało ludzi”. Jego zdaniem więcej obywateli potrzebnych jest dla dobra samej gospodarki, co „wszyscy mieliby przyznać”.

Minister zdrowia popiera zakaz wykonywania aborcji w prywatnych klinikach

Jak podaje The Moscow Times, obecnie aborcja farmakologiczna znajduje się jedynie w ofercie prywatnych klinik. Michaił Muraszko – minister zdrowia – poparł zaś w lipcu inicjatywę, zgodnie z którą kliniki te miałyby całkowity zakaz jej wykonywania. Obecnie natomiast każda kobieta może poprosić o aborcję do 12. tygodnia ciąży, co jest legalne, choć nie wszędzie. Zakaz wykonywania aborcji w prywatnych klinikach wprowadzono w obwodzie twerskim czy wymienionej w przemówieniu Cyryla I Mordowii – republice rosyjskiej, znajdującej się w europejskiej części kraju. Nie można też wykonywać jej na Krymie.

Populacja Rosji kurczy się

Według danych Rosstatu za rok 2022 liczba ludności w Rosji względem 2021 roku zmalała. Było to 146,4 mln osób w porównaniu do 146,9 mln. Rosstat wyjaśnia, że w danych tych nie wzięto pod uwagę m.in. liczby ludności żyjących na terenie Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, a także dwóch obwodów: zaporoskiego i chersońskiego.

Czytaj też:

Czego obawia się Putin? W pobliżu jego rezydencji pojawił się system obrony powietrznejCzytaj też:

Debiuty na rosyjskiej giełdzie. Dominują lombardy i producenci wódki