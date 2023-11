Król Karol III obchodzi 75. urodziny. Świętowanie rozpoczął już dzień wcześniej

Król Karol III urodził się 14 listopada 1948 r. w Pałacu Buckingham, a we wtorek obchodzi 75. urodziny. Z tej okazji powołana do życia przez niego organizacja charytatywna The Prince's Foundation zorganizowała uroczystość w Highgrove Gardens.

Karol III obchodzi 75. urodziny

Królewska korespondentka „The Telegraph” Viktoria Ward udostępniła na portalu społecznościowym X krótkie nagranie, na którym słychać, jak uczestniczy spotkania śpiewają królowi „Happy birthday”. Następnie Karol III podniósł nóż w geście zwycięstwa i rozkroił kilkupiętrowy biało-złoty tort, przyozdobiony koroną i kwiatami. – Zawsze fajnie jest na to popatrzeć – zażartował król, sprawdzając smak ciasta. Następnie zachęcił gości, by spróbowali tortu.

Jak relacjonują brytyjskie media, monarcha przechadzał się po Orchand Room, uśmiechał się i rozmawiał z innymi gośćmi przy herbacie. Wydarzenie uświetniła muzyka na żywo w wykonaniu lokalnego chóru.

Według „Daily Mail” w przyjęciu uczestniczyło wielu gości, w tym znane osobistości jak między innymi Jay Blades, prezenter telewizyjny i prowadzący program „The Repair Shop”, znany szef kuchni Raymond Blanc i piosenkarz Leee John.

Otoczenie króla przekazało, że ten chciał, aby jego urodziny były upamiętnione przez innych, dlatego zaprosił też na przyjęcie wskazanych przez społeczność lokalnych działaczy z Gloucestershire, Wiltshire i Somerset, którzy również w tym roku obchodzą 75. urodziny.

Monarcha zaprezentuje ważną inicjatywę

Główne uroczystości z okazji urodzin króla odbędą się we wtorek w Clarence House w Londynie. W tym dniu Karol III nie rezygnuje jednak z obowiązków i ma ogłosić „The Coronation Food Project”, czyli inicjatywę na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów, „odzwierciedlającą jego rosnące obawy dotyczące ubóstwa żywnościowego w Wielkiej Brytanii”. W całym kraju zostanie uruchomionych osiem centrów gastronomicznych – pierwsze cztery powstaną w Londynie, Liverpoolu, Glasgow i Irlandii Północnej.

