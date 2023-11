Greta Thunberg w sądzie. Nie przyznała się do winy

W zeszłym miesiąc Thunberg została aresztowana podczas demonstracji przeciwko dużej konferencji przemysłu naftowego i gazowego w Londynie.

Protest aktywistów klimatycznych. Jaki zarzut usłyszała Greta Thunberg?

20-letnia szwedzka działaczka na rzecz ochrony środowiska była jedną z ponad 24 osób oskarżonych osób. Miało to związek z próbą zablokowania dostępu do luksusowego hotelu InterContinental w centrum Londynu podczas zeszłomiesięcznego Energy Intelligence Forum, w którym uczestniczyli niektórzy z czołowych przedstawicieli branży. Było to trzydniowe spotkanie wykonawców oraz przedstawicieli przemysłu naftowego i gazowego, a także polityków i grup społeczeństwa obywatelskiego

Thunberg została oskarżona o naruszenie części ustawy o porządku publicznym, która pozwala policji nakładać ograniczenia na zgromadzenia publiczne. Ona i czterech innych protestujących nie przyznało się do winy w sądzie Westminster Magistrates' Court w środę.

20-latka potwierdziła swoje dane w sądzie, ale jej adres w Sztokholmie nie został odczytany ze względu na obawy dotyczące rzekomych gróźb, które miała otrzymać. Protestujący zostali bezwarunkowo zwolnieni za kaucją przed procesem w Londynie zaplanowanym na luty 2024 roku.

Thunberg i inni obrońcy klimatu oskarżają firmy z branży paliw kopalnych o celowe spowalnianie globalnej transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii w celu osiągnięcia większych zysków. Sprzeciwiają się również niedawnej zgodzie brytyjskiego rządu na odwierty w poszukiwaniu ropy naftowej na Morzu Północnym u wybrzeży Szkocji.

W 2018 r. 15-letnia wówczas Greta Thunberg zainicjowała szkolny strajk klimatyczny przed szwedzkim parlamentem. Później w jej ślady poszły rzesze uczniów na całym świecie. Szwedka stała się symbolem walki o odejście od paliw kopalnych.

