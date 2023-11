Mocne słowa Ambasadora Palestyny. Apeluje, by „przerwano ludobójstwo”

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ambasadora Palestyny. Dr Mahmoud Khalifa mówił o dokonaniu „ludobójstwa” na Palestyńczyków, za które odpowiadać ma Państwo Izrael, które wystrzeliło rakiety w kierunku Strefy Gazy. – Zamordowano 11,5 tys. palestyńskich cywilów, w tym około 4,6 tys. dzieci i 3,1 tys. kobiet – przytaczał statystyki dr Khalifa.

Ambasador Palestyny dziękuje Polakom

Dodał, że ponad dwa razy więcej osób – blisko 29 tys. cywilów zostało rannych. – Prawie 70 proc. z nich to dzieci i kobiety – podkreślił. 3,5 tys. osób znajduje się też pod gruzami. – Na Zachodnim Brzegu zamordowano 200 osób do dnia dzisiejszego. Porwano też 2,4 tys. Palestyńczyków – wyliczał. Dr Khalifa ubolewał, że „organizacje międzynarodowe„ ani”większość stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ„ nie zrobiło nic”,aby powstrzymać ludobójstwo”.

Podziękował również Polakom i MSZ, które zaangażowało się w operację ewakuacji Palestyńczyków. – Chciałbym wyrazić moje podziękowanie i uznanie dla polskiej społeczności. Czujemy Wasze wsparcie. Kilka osób dotarło niedawno do Polski. Nie mogli jeść, bolał ich brzuch – mówił, po czym przyznał, że uwolnieni przez 1,5 miesiąca nie mieli dostępu do jedzenia, codziennie budzili się o 5 rano. Brakowało im także wody.

Społeczność międzynarodowa ponosi odpowiedzialność prawną i moralną

W trakcie trwającej ponad godzinę konferencji prasowej prezentowane były wstrząsające filmy i zdjęcia z terytoriów, na które zrzucono rakiety. Znajdowały się tam zrujnowane budynki – m.in. szpitale i szkoły, a także setki ciał leżących na ulicach. Przedstawił też wypowiedzi izraelskich polityków – m.in. ministra finansów, który na początku marca mówił o „wymieceniu” z powierzchni ziemi miasta Huwara – palestyńskiego miasta w muhafazie Nablus – czym jego zdaniem „powinno zająć się Państwo Izrael”.

– Społeczność międzynarodowa ponosi odpowiedzialność prawną i moralną. Najwyższy czas, aby zadziałali konkretnie na rzecz przerwania ognia, przerwania tego ludobójstwa! Bo słowa, że Izrael, ma prawo do samoobrony, dla Izraela, jak widzicie, oznaczają zielone światło i licencję na zabijanie – zakończył.

ONZ: 200 tys. cywili uciekło z północy Gazy na południe

Na początku tygodnia izraelska armia informowała o dokonaniu nalotu na szpital dziecięcy Rantissi w mieście Gaza, informuje „Times of Israel”. Dwa szpitale – Al-Shifa i Al-Quds – miały przestać działać z powodu przerw w dostawie elektryczności i braku paliwa. Wojsko Izraela uważa, że Hamas wykorzystuje szpitale w Gazie jako obiekty wojskowe. Pod szpitalem dziecięcym Rantissi znajdować się miało „centrum dowodzenia i kontroli Hamasu”. Izraelscy żołnierze mieli także być sfotografowani wewnątrz parlamentu Hamasu w Gazie, co oznaczałoby, że budynek ten został przez nich zajęty.

Siły Obronne Izraela we wtorek poinformowały, że we wtorek będą kontynuować przerwy humanitarne w północnej Strefie Gazy, by palestyńscy cywile mogli ewakuować się w kierunku południa. ONZ informowała natomiast, że z północny na południe Gazy ewakuowało się 200 tys. osób w ciągu 10 dni.

