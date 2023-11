Biden podpisał tymczasową ustawę. Dokument nie uwzględnia pomocy dla Ukrainy i Izraela

Prezydent USA wielokrotnie zapewniał, że wsparcie dla Ukrainy nie może zostać wstrzymane. Ponadto Joe Biden, chcąc wspierać równocześnie Ukrainę i Izrael, stara się od pewnego czasu przekonać Kongres Stanów Zjednoczonych do zatwierdzenia nowego pakietu pomocowego o wartości 106 miliardów dolarów, z czego 61 miliardów dolarów miałoby trafić do Kijowa.

Rzeczniczka Białego Domu tłumaczyła z początkiem listopada, po ogłoszeniu nowego pakietu pomocowego, że pozostałe fundusze USAI, które są obecnie dostępne na wsparcie Ukrainy, zostały wyczerpane. Ukraine Security Assistance Initiative, czyli USAI, to program finansowy kierowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, mający na celu zwiększenie zdolności Ukrainy do skuteczniejszej obrony przed rosyjską agresją poprzez dalsze szkolenie jej sił zbrojnych i dostarczanie sprzętu.

Tymczasowa ustawa bez pomocy dla Ukrainy. Tak Biden uniknął zawieszenia działalności rządu

W środę wieczorem, czyli na dwie doby przed datą ewentualnego zawieszenia działalności amerykańskiego rządu, Senat USA ostatecznie zatwierdził ustawę, która zapewnia rządowi finansowanie. Ustawa – jak wyjaśnia portal Europejska Prawda – przedłuża do 19 stycznia finansowanie priorytetowych sektorów, takich jak budownictwo, wsparcie dla weteranów, transport, mieszkalnictwo i energia. Pozostałe sektory będą finansowane do 2 lutego.

Joe Biden przeniósł tym samym na nowy rok batalię w Kongresie USA, którą toczy z Republikanami. Ten tymczasowy kompromis ma jedynie działanie doraźne, bo projekt nie uwzględnia wspomnianego wniosku Białego Domu o niemal 106 miliardów dolarów pomocy dla Izraela i Ukrainy.

USA bez budżetu na pomoc Ukrainie. Biden podpisał tymczasową ustawę

To nie pierwszy raz, kiedy amerykański prezydent zdecydował się na taki ruch. W sobotę 30 września Senat USA większością 88 do 9 przyjął ustawę, która odsunęła do 17 listopada groźbę tzw. shutdownu, czyli zamknięcia urzędów federalnych w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok.

Jaka przyszłość czeka połączony pakiet ustaw obejmujący pomoc dla Izraela, Ukrainy i Tajwanu? Ma on trafić do Senatu po Święcie Dziękczynienia, czyli po 23 listopada. Republikański kongresman Don Bacon oświadczył, że Izba Reprezentantów już wie, co zrobić z projektem ustawy o pomocy dla Ukrainy i ile pieniędzy chce przeznaczyć dla Kijowa. Jego zdaniem rozpatrzenie mogłoby nastąpić jeszcze w grudniu.

