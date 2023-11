Ważne spotkania papieża Franciszka. „Każdy ma prawo do życia w pokoju”

W przyszłym tygodniu papież Franciszek spotka się z krewnymi zakładników przetrzymywanych przez bojowników Hamasu oraz z grupą Palestyńczyków, których rodziny przebywają w Strefie Gazy – podała agencja Reutera. – Poprzez te spotkania, które mają charakter wyłącznie humanitarny, papież Franciszek chce pokazać swoją duchową bliskość z cierpiącymi – powiedział Matteo Bruni, rzecznik prasowy Watykanu.

Papież Franciszek kilka dni wcześniej wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że każdy człowiek ma prawo do życia w pokoju, a co za tym idzie, ma prawo do poczucia bezpieczeństwa. – Każda istota ludzka, czy to chrześcijanin, żyd czy muzułmanin, z jakiegokolwiek narodu lub religii, każda istota ludzka jest święta, jest cenna w oczach Boga i ma prawo do życia w pokoju – powiedział papież.

Atak Hamasu na Izrael. „Przeszliśmy do kolejnego etapu wojny”

Hamas zaatakował Izrael na początku października, co spotkało się z natychmiastową reakcją odwetową. – Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy – powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu. – Izrael wyrówna rachunki z każdym, kto go skrzywdzi – oznajmił, zapewniając, że Hamas zostanie pokonany.

Po kilku tygodniach walk minister obrony Izraela Yoav Gallant poinformował o rozpoczęciu drugiej fazy wojny. Polityk przekazał wówczas, że rozpoczęły się działania z udziałem piechoty i ciężkiego sprzętu.

W związku ze sprawą oświadczenie wygłosił również premier Izraela. Benjamin Netanjahu powtórzył, że trwająca operacja lądowa w Strefie Gazy jest drugim etapem wojny, z wyznaczonymi „bardzo jasnymi celami”. Szef rządu stwierdził, że żołnierze wkroczyli do „twierdzy zła”, aby zlikwidować Hamas i sprowadzić zakładników do domu.

