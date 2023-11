„Majdan 3” skomentowany przez Miedwiediewa. Pisze o „szybkonogiej babci Nuland”

Wywiad Zełenskiego na temat rzekomo przygotowywanego zamachu stanu w Kijowie, ukazał się w piątek 17 listopada. Polityk ostrzegał w nim przed ingerencją wrogiego mocarstwa w suwerenność Ukrainy. – W Moskwie przygotowywany jest plan pod kryptonimem „Majdan 3”, którego celem ma być obalenie rządu, podobne do tego podczas Rewolucji Godności w Ukrainie w 2014 roku – przekonywał.

Miedwiediew kpi z Zełenskiego: Wszystko zniszczył, ujawnił plan

Zełenski podkreślał, że informacje na ten temat zdobył wywiad jego kraju, a potwierdzili je także zagraniczni partnerzy. Rewelacje prezydenta Ukrainy postanowił skomentować były prezydent Rosji. Dmitrij Miedwiediew wyśmiał je, nazywając Zełenskiego „szefem Ukrobanderostanu”. Zajmujący się propagandą polityk, próbował zdyskredytować przeciwnika, ośmieszając jego tezę.

„Do diabła... Wszystko zniszczył. Ujawnił plan. Poza tym wszystko było gotowe: właściwi ludzie, tony broni i rosyjscy pranksterzy, wzywający szybkonogą babcię Nuland, by upiekła ciasta dla uczestników majdanu” – pisał na platformie X (Twitter) Miedwiediew. Wspomniał nazwisko Victorii Nuland – asystent sekretarza stanu ds. Europy i Azji, sugerując ingerencję dyplomacji USA w politykę wewnętrzną Kijowa.

Miedwiediew: Poprzednie „majdany” to zamachy stanu

W oparciu o słowa Zełenskiego Miedwiediew zaczął dowodzić, że skoro Majdan 3 to rosyjski zamach stanu, to także poprzednie dwa protesty na tym placu nie były wcale demokratyczne. „Już sama nazwa przebiegłego planu Rosjan 'Majdan 3' pokazuje, że Kijów przyznał, że pierwsze dwa majdany to nic innego jak zamachy stanu” – podkreślał.

Przypomnijmy, ze Majdan Niepodległości to główny plac Kijowa, na którym odbywały się w XXI wieku masowe protesty, doprowadzające do obalenia posłusznej Rosji władzy i rozpoczynające demokratyczne przemiany w kraju. Wydarzenia z 2004 i 2013 roku nazwano „pomarańczową rewolucją” oraz „Euromajdanem”.

Czytaj też:

Rosyjski propagandysta straszy atakiem Ukrainy na Polskę. „Rakietami dostarczonymi przez NATO”Czytaj też:

Projekt 12. pakietu sankcji przeciwko Rosji. Na liście syn Miedwiediewa i kuzynka Putina