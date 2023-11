Zawieszenie walk w zamian za uwolnienie zakładników? Jest stanowisko Netanjahu

Wojna między Izraelem o kontrolującymi palestyńską Strefę Gazy terrorystami Hamasu trwa siódmy tydzień. Jej wybuch nastąpił za sprawą ataku terrorystów na południowe terytorium Izraela z 7 października.

Wojna pochłonęła już tysiące ofiar

W trakcie ataku wymordowano ok. 1200 osób, przede wszystkim cywilów, a ok. 240 kolejnych zostało porwanych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.

W odpowiedzi władze w Tel Awiwie zapowiedziały całkowite zniszczenie Hamasu i wydały swoim żołnierzom rozkaz inwazji na północną część Strefy Gazy. Wskutek działań odwetowych, głównie bombardowań, zginęło dotychczas ok. 12 tys. Palestyńczyków.

W tym przypadku większość ofiar także stanowią cywile. To najkrwawszy konflikt w tej części świata od wojny Jom Kippur w 1973 r., gdy Izrael został zaatakowany przez koalicję Egiptu i Syrii.

Walki zostaną wstrzymane na okres 5 dni?

Jak wynika z ustaleń dziennika „The Washington Post”, Izrael i Hamas miały osiągnąć za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych wstępne porozumienie w sprawie uwolnienia dziesiątek izraelskich kobiet i dzieci.

Jak już wcześniej wspomniano, zostały one uwięzione przez terrorystów w charakterze zakładników na początku października. W zamian Hamas miał zażądać całkowitego wstrzymania walk na okres 5 dni.

Zakładnicy mają być uwalniani co 24 godziny w grupach liczących co najmniej 50 osób. Ponadto, w trakcie wstrzymania walk ma zostać dostarczona znaczna ilość pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Wejście w życie porozumienia może nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Netanjahu: Nie ma porozumienia

Jednak w sobotni wieczór, 18 listopada, premier Izraela Benjamin Netanjahu zwołał konferencję prasową, w trakcie której zdementował te doniesienia.

Oświadczył, że dotychczas nie osiągnięto z Hamasem porozumienia dotyczącego uwolnienia zakładników. Zapowiedział, że jeśli sytuacja ulegnie zmianie, władze w Tel Awiwie niezwłocznie o tym poinformują.

– Nie ma porozumienia na stole. (...) Chcemy odzyskać wszystkich zakładników. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprowadzić ich jak najwięcej, także etapami, i jesteśmy w tym zjednoczeni – powiedział premier Izraela.

