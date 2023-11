Odkryto tunel pod szpitalem Al-Szifa. Do sieci trafiły nagrania

W ubiegłym tygodniu armia izraelska – czyli IDF, to skrót od Siły Obronne Izraela (ang. Israel Defence Forces) – rozpoczęła operację wojskową na terenie szpitala Al-Szifa w mieście Gaza.

Szpital Al-Szifa opuściły setki osób

To największa tego typu placówka w Strefie Gazy. Władze w Tel Awiwie tłumaczyły, że szpital był wykorzystywany przez terrorystów Hamasu do celów wojskowych. W sobotni poranek, 18 listopada, szpital opuściły setki osób, w tym ranni.

Armia izraelska odrzuciła oskarżenia, jakoby wydała nakaz opuszczenia szpitala. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu napisano, przychylono się do prośby dyrektora szpitala, która dotyczyła umożliwienia bezpiecznej ewakuacji tym, którzy się na to zdecydują.

Pod Al-Szifa odkryto tunel o długości 55 m

W niedzielne popołudnie, 19 listopada, IDF oraz izraelski kontrwywiad Szin Bet opublikowały w mediach społecznościowych nagrania, które potwierdzają wykorzystywanie terenu szpitala przez Hamas.

Pod Al-Szifa odkryto długi na 55 m tunel, który znajduje się na głębokości 10 m. Do tunelu prowadzi szyb, w którym najpierw schodzi się po drabinie, a następnie po krętych schodach.

Obok wejścia do tunelu znajdowała się wypełniona bronią ciężarówka. To broń podobna do tej, która została użyta w ataku Hamasu na południowe terytorium Izraela z 7 października.

IDF: Cyniczne wykorzystywanie mieszkańców Strefy Gazy

Podejrzewa się, że pod szpitalem znajduje się główne centrum dowodzenia terrorystów. IDF i Szin Bet zaznaczyły, że penetracja podziemi wciąż trwa, gdyż znajdują się w nich zabezpieczenia blokujące dostęp do kolejnych tuneli.

„Odkrycia dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że budynki kompleksu szpitalnego są wykorzystywane jako infrastruktura organizacji terrorystycznej Hamas do działalności terrorystycznej. To kolejny dowód na cyniczne wykorzystywanie przez organizację terrorystyczną Hamas mieszkańców Strefy Gazy jako ludzką tarczę dla jej morderczych działań terrorystycznych” – czytamy w oświadczeniu izraelskiej armii.

