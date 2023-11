Wrogowie, na których Ukraińcy nie mają wpływu

Przeżyć zmianę to jedno, niebezpieczniej jest na nią dojechać i z niej wyjechać – chłopcy powtarzają to jak mantrę, ale coś w tym jest. To dlatego zmienia się czasy, w miarę możliwości drogi, by zmylić przeciwnika. Ale na wojnie dronów to bardzo, bardzo trudne. Przy czym o tej porze roku nie za bardzo wiadomo, czym na te pozycje jeździć. BTR się zakopuje, traktor jest za wolny, a obciążone i wysłużone terenówki czasem po drodze po prostu zdychają, a to bardzo niebezpieczne. Z kolei dotarcie na piechotę jest nie tylko wyczerpujące, ale równie niebezpieczne – czapek niewidek w prawdziwym świecie nikt jeszcze niestety nie wymyślił.