10 lat temu na Majdanie wszystko się zaczęło. „Świat nie może o tym zapomnieć”

Niektórzy jeszcze się łudzili, że może promoskiewski Janukowycz się opamięta, że może zrobi to, czego oczekuje naród, że wyciągnie wnioski z tego, że już raz ludzie przeciwko niemu wystąpili (Pomarańczowa Rewolucja). Ale jednak nie. Być może nie zdawał sobie sprawy, jak wściekłe jest ukraińskie społeczeństwo, być może zrobił to z premedytacją. Biorąc pod uwagę, w jakim pośpiechu opuszczał później swą rezydencję (Meżyhiria pod Kijowem, symbol kiczu, który najlepiej obrazuje, z kim mieliśmy do czynienia), wydaje się raczej, że nie wierzył we własny naród i jego możliwości.