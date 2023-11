Rok po wyzwoleniu Chersonia. „Nie ma dnia, by wróg nie atakował”

– Leżała tam, cała we krwi. Po prostu szła chodnikiem, może z tej kafejki, gdzie jedliśmy śniadanie, a może do niej? A może po zakupy albo do pracy? – Ben Dusing, amerykański wolontariusz, który po miesiącach pomagania w Charkowie wyjechał do Chersonia, gdzie zamieszkał jako „chersoński Amerykaniec” zamyśla się nad trawnikiem, gdzie leżą kwiaty. Nieco ponad dwa tygodnie temu wskutek rosyjskiego ataku zginęła tu kobieta, kilka osób zostało rannych. Wszystko to może 200 metrów od biura Bena, gdzie wraz z jeszcze jednym Amerykaninem, Brytyjczykiem i Ukraińcami koordynuje pomoc dla terroryzowanego przez agresora miasta.