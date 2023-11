Prezydent Ukrainy zmienia front ws. Donalda Trumpa? Wcześniej mówił o 24 minutach

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News podkreślił, że konflikt Izraela z Hamasem stanowi wyzwanie dla świata. Ostrzegł jednocześnie, że „ignorowanie Rosji wiąże się z ryzykiem dla Zachodu”. Prezydent Ukrainy tłumaczył, że Ukraina znajduje się w „centrum globalnego ryzyka” i że Moskwa będzie w dalszym ciągu ośmielana swoimi działaniami bez znaczącego oporu ze strony społeczności międzynarodowej.

Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że amerykański Kongres wspomoże finansowo naród ukraiński i Waszyngton będzie razem z Kijowem „przeciwko rosyjskiemu terroryzmowi”. Chodzi o ok. 61,4 mld dolarów wsparcia. Zełenski zwrócił się również do Amerykanów. Coraz większy odsetek uważa bowiem, że fundusze można wydać znacznie lepiej. Prezydent Ukrainy tłumaczył, że większość pieniędzy wraca do USA poprzez produkcję czy miejsca pracy.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie USA i Donalda Trumpa

Zełenski odrzucił oskarżenia o impasie pomiędzy Ukrainą i Rosją wskazując na postępy na Morzu Czarnym oraz mówiąc o sukcesach na Krymie. Ukraiński przywódca bez wątpienia będzie śledził wybory prezydenckie w USA. Wyniki zdecydują, czy Kijów będzie mógł liczyć na wsparcie swoich działań wojennych przez Stany Zjednoczone. Wszystko za sprawą Donalda Trumpa, który ponownie zamierza ubiegać się o prezydenturę.

Trump zapewniał, że może „bardzo szybko” uzyskać porozumienie pokojowe, co skłoniło Zełenskiego do zaproszenia go do Ukrainy. Ukraiński przywódca zaznaczył, że były prezydent USA może się z nim podzielić planem, ale Ukraina nie zgodzi się na oddanie Krymu i Donbasu. – Jeżeli może tu przyjechać, będę potrzebował 24 minut, aby wyjaśnić Trumpowi, że nie poradzi sobie z tą wojną – mówił wcześniej Zełenski. Dodał, że „osiągnięcie pokoju jest niemożliwe, z powodu Władimira Putina”.

Czytaj też:

Szokujące słowa pod adresem Zełenskiego. Rywal Trumpa nazwał go „nazistą”Czytaj też:

Amerykanie uważają Ukrainę za sojusznika. Wolą Zełenskiego od Bidena