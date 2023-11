Dla dzieci w Mozambiku: Kinderkraft i UNICEF zmieniają przyszłość

Współpraca Kinderkraft z UNICEF Polska zaowocowała konkretnymi działaniami – odbudowaliśmy szkoły w dystryktach Murrupula i Rapale w Mozambiku (regionie mocno narażonym na kataklizmy klimatyczne), przekształcając je w bezpieczne przystanie dla ponad czterech tysięcy uczniów. To miejsca dla młodych ludzi pragnących kształcić się i rozwijać, mimo przeciwności losu. W tych nowo wybudowanych obiektach, dzieci znalazły nie tylko schronienie przed żywiołem, ale także dostęp do czystej wody, dzięki ufundowanym przez nas pompom wodnym. Była to inwestycja w ich zdrowie i edukację, które są nierozerwalnie powiązane z ich przyszłością, o którą musimy się wspólnie troszczyć.

Nauka to fundament

Edukacja jest fundamentem, na którym możemy zbudować lepsze jutro. Coś, co dla nas jest oczywiste i łatwo dostępne, w odległych zakątkach świata staje się swego rodzaju luksusem. Dzieci powinny się uczyć, a nie martwić o swoje zdrowie, lub o to, czy będą miały co pić. Dlatego, pragnąc wyjść poza tradycyjne ramy wsparcia, zapewniliśmy nie tylko budynki, w których można się uczyć.

Zadbaliśmy także o to, aby stworzyć warunki, w których każde dziecko, niezależnie od okoliczności i swojego otoczenia, może myśleć o przyszłości z nadzieją. Szkoły to oazy wiedzy i bezpieczeństwa, w których młodzi ludzie na własnej skórze mają okazję doświadczyć tego, że można zmieniać świat na lepsze. W marcu 2023 roku przekazaliśmy ulepszone oraz odbudowane szkoły pod nadzór regionalnego dyrektora do spraw edukacji, z dumą obserwując, jak poprawa warunków wpłynęła na wzrost liczby ich uczniów.

Razem możemy więcej

Jesteśmy wdzięczni, że tak wiele osób zechciało dołączyć do nas w tej niezwykłej podróży, podczas której każdy zakupiony produkt, przyczynia się do wielkiej zmiany. Nasi partnerzy biznesowi oraz klienci pokazali, że razem możemy więcej. Wspólnie z UNICEF Polska, udało się nam zadbać o przyszłość, w której każde dziecko ma szansę na rozwój, edukację i zdrowe życie, wolne od strachu przed niszczycielską siłą natury. Najmłodsi na to zasługują. To dzięki naszemu partnerstwu, zmieniamy świat krok po kroku.