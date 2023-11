Lider partii wspierającej Putina zaadoptował 10-miesięczną dziewczynkę. Porwano ją z Ukrainy

10-miesięczna Margarita w sierpniu 2022 r. trafiła do szpitala dziecięcego w Chersoniu z powodu zapalenia oskrzeli. Dziewczynka była podopieczną miejscowego domu dziecka, który opiekował się dziećmi z problemami zdrowotnymi, których rodzice stracili nad nimi opiekę lub zmarli. Matka porzuciła Margaritę tuż po porodzie, a miejsce pobytu jej ojca było nieznane – informuje BBC.

Tuż po tym jak rosyjskie siły przejęły Chersoń do szpitala przyszła kobieta w liliowej sukience, która przedstawiła się jako „szefowa ds. dzieci z Moskwy”. Wkrótce po tym, jak odeszła, lekarz prowadząca leczenie niemowląt w szpitalu powiedziała, że otrzymała powtarzające się telefony od urzędnika mianowanego przez Rosjan, który został odpowiedzialny za dom dziecka. Mężczyzna zażądał natychmiastowego odesłania Margarity do domu dziecka.

10-miesięczna dziewczynka zabrana ze szpitala i domu dziecka

W ciągu tygodnia dziewczynka została wypisana ze szpitala, a następnego personel dziecka został poproszony o przygotowanie jej do podróży. Następnie wojskowi w spodniach kamuflażowych przyszli, aby odebrać dziewczynkę. Siedem miesięcy później rosyjski poseł Igor Kastiukiewicz przybył do domu dziecka wraz z innymi urzędnikami, aby deportować kolejne 47 dzieci, w tym przyrodniego brata Margarity – Maksyma. Wyjaśnił, że jest to misja humanitarna.

Okazało się, że dziewczynka trafiła do moskiewskiego szpitala. Okazało się, że kobietą w sukience była Inna Warłamowa. Margarita nie potrzebowała jednak badania. Warłamowa niedawno wyszła za mąż za Siergieja Mironowa, lidera partii politycznej Sprawiedliwa Rosja, sojusznika Władimira Putina. W grudniu 2022 r. utworzono akt urodzenia 14-miesięcznej dziewczynki o imieniu Marina, który nie zawierał zapisu narodzin dziecka.

Margarita porwana podczas wojny w Ukrainie. Adoptował ją rosyjski polityk

Marina przyszła na świat tego samego dnia, co Margarita. Wskazano również, że jej miejscem urodzenia jest podmoskiewski Podolsk, gdzie nieruchomość ma Warłamowa. Jako rodzice Mariny zostali wpisani Warłamowa i Mironow. Zmianę statusu rodzinnego dziecka zakazu Konwencja Genewska. Warłamowa i Mironow nie odpowiedzieli na pytania dotyczące Mariny. Mironow krytycznie ocenił jednak fałszywe ataki, które jego zdaniem dotyczą jego osoby i rodziny.

Czytaj też:

Rok po wyzwoleniu Chersonia. „Nie ma dnia, by wróg nie atakował”Czytaj też:

Władimir Putin zaskoczył wyznaniem o Ukrainie. „Zapytałbym: zwariowałeś?”