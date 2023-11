Papież Franciszek zaprosił na obiad transpłciowe kobiety. „Drzwi Kościoła otworzyły się dla nas”

W niedzielę, 19 listopada papież Franciszek wziął udział w obchodach Światowego Dnia Ubogich. Jednym ze zorganizowanych w Watykanie wydarzeń był obiad, na który zaproszono blisko 1200 osób zmagających się z życiowymi problemami.

Papież Franciszek a społeczność LGBTQ+

Wśród licznych gości znalazła się grupa transpłciowych kobiet z okolic Rzymu, które korzystają z pomocy Stolicy Apostolskiej od wybuchu pandemii. Dzięki wsparciu lokalnego proboszcza i działaniom papieża Franciszka mają dostęp do jedzenia, środków higienicznych i leków, w tym szczepionek.

W rozmowie z amerykańską agencją Associated Press Andrea Paola Torres Lopez przyznała, że Ojciec Święty przyczynił się do zmiany podejścia Kościoła do społeczności LGBTQ+, w tym sposobu traktowania osób transpłciowych. – Nie postrzegali nas jako normalnych ludzi, postrzegali nas jako diabła (...) Wtedy przybył papież Franciszek i drzwi Kościoła otworzyły się dla nas – stwierdziła.

Transpłciowe kobiety na obiedzie w Watykanie

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych w ostatnim tygodniu było umożliwienie osobom transpłciowym przyjęcia chrztu. Przedstawiciele tej grupy mogą także ubiegać się o zostanie rodzicami chrzestnymi i świadkami na ślubach. – Ta norma papieża Franciszka przybliża mnie do odnalezienia absolutnego spokoju – przyznała 46-letnia argentyńska prostytutka Carla Segovia.

Zaproszone na obiad w Watykanie kobiety nie kryły swojego wzruszenia. – To jest dla nas, osób transpłciowych, piękne, ponieważ jesteśmy nieco zapomniane – powiedziała w autokarze Jessica Quintero. Gościnie wielokrotnie dziękowały za otrzymaną pomoc i podkreślały, że nie spodziewały się takiego wyróżnienia. Dwie z nich – Claudia Vittoria Salas i Laura Esquivel – spożywały posiłek przy jednym stole z papieżem.

