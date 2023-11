Rozejm między Izraelem i Hamasem. Pierwsi zakładnicy uwolnieni, dojdzie do wymiany

Od godz. 7 rano trwa przerwa w walkach w Strefie Gazy. Podczas zawieszenia broni możliwe są dostawy humanitarne i paliwa do Strefy Gazy. Zgodnie z porozumieniem pierwsza grupa 13 izraelskich zakładników porwanych 7 października została wypuszczona o godz. 16. 12 z nich znajdowało się w kibucu Nir Oz przy granicy ze Strefą Gazy. Zakładnikom udało się przedostać przez granicę z Egiptem.

Hamas wypuścił 13 izraelskich zakładników i 12 obywateli Tajlandii

Egipt ogłosił dodatkowo, że udało mu się wynegocjować uwolnienie 12 obywateli Tajlandii, którzy przekroczyli granicę z Izraelem – relacjonuje The Times of Israel. Łącznie podczas trwającego cztery dni zawieszenia broni uwolnionych ma zostać co najmniej 50 kobiet i dzieci. Kolejne ok. 180 osób ma jednak dalej pozostać zakładnikami. Izrael nalegał również, aby do pozostałych zakładników dopuścić pracowników Czerwonego Krzyża.

W ramach porozumienia Izrael wypuści 150 palestyńskich więźniów, kobiet i nieletnich zakładników, z czego 39 osób w piątek. Wypuszczenie 24 kobiet i 15 nieletnich nastąpi dopiero po uwolnieniu i zidentyfikowaniu 13 osób przez Palestyńczyków. Wypuszczeni przez Palestyńczyków mają przejść wstępne badania fizyczne i psychiczne.

Izrael zaoferował przedłużenie zawieszenia broni. Znane warunki

Izrael zapewnił, że rozejm może być przedłużany o kolejny dzień za każde 10 uwolnionych osób. Uwolnieni zakładnicy według rekomendacji powinni pozostać na obserwacji przez dwie doby, zanim zostaną zwolnione do domów. Hamas podał, że w ciągu trwającej 48 dni wojny zginęły 14 854 osoby, 36 tysięcy osób zostało rannych, a siedem tys. osób uznaje się za zaginionych. Według informacji Sił Obronnych Izraela zginęło co najmniej 1,2 tys. Izraelczyków.

