Wołodymyr Zełenski o mobilizacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Domaga się kompleksowego raportu

Prezydent Ukrainy w codziennym przemówieniu do narodu z 24 listopada podkreślił, że odbył „ważne i dość trudne” posiedzenie Rady Ministrów, które dotyczyło nie tylko sytuacji na froncie. – Znaczna część dzisiejszego spotkania była poświęcona kwestiom, na które nasi żołnierze i całe społeczeństwo oczekują uczciwych odpowiedzi. Dotyczy to mobilizacji i demobilizacji, rotacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy – mówił Wołodymyr Zełenski.

Zełenski wsłuchał się w głos żołnierzy i dowódców. „To, co mówią, musi zostać rozwiązane”

Ukraiński przywódca wspomniał także o poborowych, którzy zostali powołani do służby przed rozpoczęciem inwazji Rosji na pełną skalę. Szczególną uwagę zwrócono także na sytuację dotyczącą funkcjonowania wojskowych komisji lekarskich i wojskowych komend uzupełnień. – To, co mówią żołnierze, to co mówią dowódcy, musi zostać rozwiązane – podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że w piątek po raz pierwszy usłyszał raporty w tej sprawie od naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerija Załużnego, ministra obrony Rustema Umerowa, ministra spraw wewnętrznych Ihora Kłymenki, ministra zdrowia Wiktora Laszko oraz szefa sztabu generalnego Serhija Szaptałę. – Oczekuję bardziej znaczącego zbadania każdej z tych kwestii zarówno przez rząd, jak i wojsko. Oczekuję również konkretnych propozycji decyzji państwowych – podsumował Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Sprawa poborowych powołanych do służby przed inwazją Rosji

Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu pojawi się „kompleksowy” raport w tej sprawie. Wcześniej w piątek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow poinformował, że poborowi, których służba już wygasła, zostaną w najbliższej przyszłości zdemobilizowani.

