Papież Franciszek zachorował. Odwołane audiencje w Watykanie

Informacje o chorobie papieża przekazał w sobotę rano dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni. Jak podaje Watykan, Franciszek przechodzi „lekką grypę” . Ze względu na złe samopoczucie Ojca Świętego, odwołane zostały sobotnie audiencje. Informacje o dalszych aktywnościach papieża będą przekazywane w miarę rozwoju sytuacji.

Problemy zdrowotne papieża

87-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego wiosną i latem przechodził poważny kryzys zdrowotny. Najpierw pod koniec marca trafił do kliniki Gemelli w związku z problemami z oddychaniem. Okazało się, że papież przeszedł zapalenie oskrzeli. Lecznicę opuścił 1 kwietnia i przewodził mszy w Niedzielę Palmową na Placu św. Piotra.

Kolejne problemy zdrowotne Franciszka dały o sobie znać po dwóch miesiącach. 7 czerwca rzecznik Watykanu poinformował, że Ojciec Święty jeszcze tego samego dnia w klinice Gemelli przejdzie zabieg laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej. Jak przekazano, zespół medyczny opiekujący się Franciszkiem zdecydował, że zabieg jest konieczny z powodu przepukliny, która wywołuje ból. Watykan codziennie przekazywał raporty o przebiegu procesu rekonwalescencji papieża.

Pielgrzymki Franciszka. W grudniu planuje lecieć do Emiratów

Franciszek spędził w szpitalu dziewięć dni. Od tego czasu wrócił już do formy, co potwierdzają jego pielgrzymki. Ojciec Święty w sierpniu przebywał na Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii. Na przełomie sierpnia i września udał się do Mongolii, a we wrześniu wizytował Francję. Na 1-3 grudnia zaplanowano pielgrzymkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Czytaj też:

Papież Franciszek zaprosił na obiad transpłciowe kobiety. „Drzwi Kościoła otworzyły się dla nas”Czytaj też:

Papież Franciszek „zaniepokojony”. Krytykuje niemiecki Kościół w osobistym liście