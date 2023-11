W piątek, 24 listopada niemiecki dziennik „Bild” ujawnił założenia rzekomego „tajnego planu” opracowanego przez Stany Zjednoczone i Niemcy. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami gazety strategia zakończenia wojny w Ukrainie została przygotowana między innymi przez Joe Bidena i Olafa Scholza.

Wojna w Ukrainie. Tajny plan USA i Niemiec

Projekt ma zakładać nakłonienie Wołodymyra Zełenskiego do negocjacji z Władimirem Putinem i zaakceptowania „brutalnych kompromisów” poprzez dozowanie broni dostarczanej na Ukrainę. Administracje miały ustalić, że zapewnią Kijowowi środki bojowe niezbędne do utrzymania linii frontu i silnej pozycji negocjacyjnej, ale niewystarczające do wyzwolenia okupowanych przez Rosję terenów.

Zgodnie z relacją „Bilda” opisane działania mają sprawić, że prezydent Ukrainy zda sobie sprawę z tego, że „kontynuowanie wojny na zablokowanym froncie nie ma sensu dla jego kraju”. Wtedy – z własnej woli, bez zewnętrznych nacisków – podejmie decyzję o rozpoczęciu negocjacji. Dziennik – cytowany przez „Rzeczpospolitą” – podkreślił jednak, że w strategii nie przewidziano jak najszybszego zarządzenia rozmów, a gotowość do ich odbycia „kiedy nadejdzie czas”.

Dwa scenariusze zakończenia wojny

USA i Niemcy miały przygotować się także na okoliczności, w których Kijów odmówi przystąpienia do dialogu z Moskwą. Informatorzy gazety przekazali, że „plan B” zakłada „zamrożony konflikt bez porozumienia między stronami”, a tym samym utrwalenie nowej ukraińsko-rosyjskiej granicy.

Na początku listopada zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o naciskach na Kijów. – Nie jesteśmy świadomi żadnych rozmów z Ukrainą na temat negocjacji poza strukturą formuły pokojowej – powiedział Vedant Patel, cytowany przez „The Kyiv Independent”. W tym samym czasie również prezydent Zełenski podkreślił, że żaden z partnerów nie wywiera presji na Kijów.

