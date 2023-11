Papież Franciszek nie wyszedł do wiernych. „Mam taki problem z zapaleniem w płucach”

„Papież Franciszek odmówi na żywo modlitwę Anioł Pański z kaplicy Casa Santa Marta. Modlitwa będzie transmitowana na żywo na ekranach na Placu Świętego Piotra i transmitowana na stronie internetowej Watykanu News” – poinformowało w niedzielę biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Papież Franciszek ma problem z płucami

Ojciec Święty wyjątkowo nie wyszedł do zgromadzonych wiernych ze względu na chorobę, o której w sobotę rano poinformował Matteo Bruni. Watykan wyjaśnił, że temperatury są niskie, więc odmówienie modlitwy na zewnątrz mogłoby pogorszyć stan jego zdrowia.

Na początku wystąpienia papież Franciszek przywitał ludzi zgromadzonych przed ekranami. – Bracia i siostry, życzę wam dobrej niedzieli. Dzisiaj niestety nie mogę podejść do okna, ponieważ mam taki problem z zapaleniem w płucach – przekazał. Wcześniej Watykan informował, że Ojciec Święty zmaga się z „lekką grypą”.

„Wczesnym popołudniem papież Franciszek przeszedł tomografię komputerową w szpitalu Gemelli na Isola w Rzymie, aby wykluczyć ryzyko powikłań płucnych. Wynik badania dał wynik negatywny i papież wrócił do Casa Santa Marta” – przekazano w sobotę.

Problemy zdrowotne Ojca Świętego

Papież Franciszek przechodził już w tym roku poważny kryzys zdrowotny. Pod koniec marca uskarżał się na problemy z oddychaniem będące powikłaniami po zapaleniu oskrzeli. W czerwcu spędził w szpitalu dziewięć dni po tym, jak przeszedł zabieg laparotomii, konieczny z powodu przepukliny.

Od tego czasu wrócił już do formy, co potwierdzają jego pielgrzymki. Ojciec Święty w sierpniu przebywał na Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii. Na przełomie sierpnia i września udał się do Mongolii, a we wrześniu wizytował Francję. Na 1-3 grudnia zaplanowano pielgrzymkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

