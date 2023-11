Potężna eksplozja w Rosji. Ognisty „grzyb” unosił się ku niebu

W niedzielę 26 listopada w słynnej Czelabińskiej Fabryce Traktorów doszło do potężne eksplozji i pożaru. Na nagraniach zamieszczonych przez portal 74.ru widać ogromy ognisty „grzyb”, który unosił się ku niebu. Na miejsce zdarzenia tuż po wybuchu szybko pojawiło się osiem zastępów straży pożarnej oraz dwie karetki pogotowia. – Jest czarny dym, nic nie widać – komentował sytuację jeden ze świadków. Mieszkańcy byli przerażeni.

W momencie eksplozji w dzielnicy Traktorozawodski zgasły światła, ale prąd powrócił. Przerwy w dostawie prądu i wody w niektórych domach trwały kilkanaście minut. Czelabińskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że doszło do pożaru transformatora olejowego. Ogień zajął powierzchnię 40 metrów kwadratowych. Łącznie w akcję zaangażowanych było 20 strażaków i sześć zastępów straży pożarnej. Udało się opanować i ugasić ogień.

Pożar w Rosji. Nie było poszkodowanych

Nie ma informacji o ofiarach. Czelabińska Fabryka Traktorów Uraltrak (CHTZ-Uraltrak) zapewniła, że pożar miał miejsce w obiekcie infrastrukturalnym, a nie w zakładzie produkcyjny. Zapewniono, że ogień nie wpłynie na prace zakładu. Według wstępnych przyczyn pożar wybuchł w wyniku zwarcia elektrycznego. W pobliżu miejsca eksplozji znajdują się linie wysokiego napięcia.

Czelabińska Fabryka Traktorów zajmuje się produkcją silników do czołgów, części zamiennych oraz innych pojazdów gąsienicowych. Podczas wielkiej wojny ojczyźnianej produkowano tam czołgi KW-1. Wielka wojna ojczyźniana to propagandowy termin określający część II wojny światowej obejmujący okres od ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945, czyli daty kapitulacji Niemiec i końca II wojny światowej, przyjmowanej przez ZSRR.

