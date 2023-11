Ukryty konflikt króla Karola i Williama? „Nie jest wystarczająco kompetentny”

We wtorek 28 listopada ukazała się książką Omida Scobiego, który ma na swoim koncie już jedną książkę o royalsach. 42-latek jest współautorem „Finding Freedom” o rozstaniu Harry’ego i Meghan z Firmą, jak nazywana bywa rodzina królewska. Sam autor uznawany jest zresztą za poplecznika Sussexów, choć zaprzecza, jakoby para była jego informatorami. W rozmowie z „Time” przyznaje jednak, że ma wspólnych przyjaciół z Meghan, co „zdecydowanie pomaga w zdobywaniu informacji”.

Brytyjscy dziennikarze, którzy mają już za sobą lekturę „Endgame” twierdzą, że książka nie będzie tak problematyczna dla rodziny królewskiej jak „Spare” – autobiografia księcia Harry’ego. Jak już opisywaliśmy, zawiera na pewno szczegóły dotyczące reakcji dworu na oskarżenia Meghan Markle o rasizm wobec jej syna. Wybranka Harry’ego miała na ten temat korespondować z królem Karolem.

Konflikt Karola z Williamem?

Autor porusza też temat relacji Karola z drugim synem. Z „Endgame” wynika, że te wcale nie są tak dobre, jak to mogłoby się publicznie wydawać. Król ma być zdenerwowany postawą Williama, który ma traktować go jako tymczasowego monarchę i umniejszać jego roli. Syn miał przykryć triumf ojca podczas pierwszej parady Trooping the Colour. Wywiad Williama w „Time”, który ukazał się w tym samym czasie miał odciągnąć uwagę od pierwszych kroków Karola w roli króla.

Następca Karola miał uważać go za „niewystarczająco kompetentnego”, by poradzić sobie ze skandalem z księciem Andrzejem. Pałace Kensignton (domostwo Williama i Kate) i Pałac Buckingham mają ostro konkurować między sobą. Młode i starsze pokolenie Windsorów ma różnić się m.in. w wizji przyszłości monarchii. Scobie pisze o nich jako o dwóch „konkurujących rojach” .

