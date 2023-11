Pierwsza dama USA udekorowała Biały Dom. Chce, by goście podczas świąt poczuli się jak dzieci

„Magia, cud i radość” to temat przewodni świątecznej wystawy w Białym Domu w 2023 roku. Rezydencja prezydenta USA w Waszyngtonie udekorowała pierwsza dama Jill Biden przy wsparciu około 300 wolontariuszy i projektantów. Przygotowania do tego trwały wiele miesięcy. Żona amerykańskiego przywódcy chciała, aby każdy, kto podczas świąt odwiedzi Biały Dom, poczuł się jak dziecko – poinformowało Associated Press.

– Każdy pokój został zaprojektowany tak, aby uchwycić ten czysty, niefiltrowany zachwyt i wyobraźnię, aby odwiedzający zobaczyli tę porę roku cudownymi, błyszczącymi oczami dzieci – mówiła Jill Biden. Rezydencję prezydenta Stanów Zjednoczonych ma podczas świąt odwiedzić 100 tys. osób. Żona Joe Bidena zaznaczyła, że „niesamowite” było zobaczyć 5,6-metrową choinkę na szczycie wejścia do Wschodniego Skrzydła. – Kiedy zobaczyliśmy ją, byliśmy po prostu zahipnotyzowani – dodała.

Wystrój dwóch pięter nawiązuje do 200. rocznicy publikacji wiersza i książki „Wizyta świętego mikołaja”, która jest powszechnie znana pod nazwą „Była noc przed Bożym Narodzeniem”. W holu widać zawieszonego świętego mikołaja i osiem reniferów. – Są takie fajne. To tak, jakby wyskakiwały ze stron książki. Czuję, że to po prostu zapiera dech w piersiach – zachwycała się pierwsza dama USA.

W środę na trawniku przed Białym Domem ma zostać otworzone lodowisko. Jadalnia została przekształcona w warsztat świętego mikołaja, ze stołami roboczymi elfów. Łącznie do dekoracji wykorzystano 98 choinek, prawie 142 500 lampek, ponad 22 tys. dzwonków, prawie 34 tys. ozdób, ponad 350 świec oraz 4,5 km wstążek.

