Wyjątkowy gest Kamili. Tak uczczono pamięć Elżbiety II

„Królowa, jako naczelny pułkownik The Royal Lancers dołączyła do żołnierzy pułku, sadząc 1000 sadzonek dębu w posiadłości Sandringham, ku pamięci królowej Elżbiety II” – poinformowało konto The Royal Family.

1000 sadzonek dębu ku czci królowej

Posiadłość Sandringham była ważnym miejscem dla zmarłej królowej. Elżbieta II tradycyjnie spędzała w niej czas od Bożego Narodzenia do lutego, a tym samym właśnie w niej obchodziła kolejne rocznice swego wstąpienia na tron. W ostatnich latach życia troska o stan nie pozwolił już królowej na spędzenie świat w jej ulubionej posiadłości. W 2021 roku z powodu szalejącego wariantu Omikron podjęła osobistą decyzję, że planuje skromniej obchodzić Boże Narodzenie. Królowa odwołała tradycyjny lunch z członkami dalszej rodziny.

Także w Sandringham znajduje się stadnina, w której przebywały ukochane konie wyścigowe królowej.

Królowa Elżbieta II była jeszcze następczynią tronu, kiedy rozpoczęła się jej historia związana z pułkiem kawalerii. Król Jerzy VI mianował ówczesną księżniczkę Elżbietę pułkownikiem 16/15 Pułku Lansjerów w 1947 roku, kiedy skończyła 21 lat.

Jej Wysokość zachowała tę funkcję, gdy pułk przekształcił się w The Queen's Royal Lancers, a następnie Royal Lancers. Była pułkownikiem naczelnym aż do swojej śmierci we wrześniu 2022 roku.

Niedawno przy okazji obchodów Dnia Pamięci 11 listopada król Karol III odsłonił nowy pomnik swojej matki Elżbiety II. Kamili przypadł zaszczyt odsłonięcia pomnika księcia Filipa. Monumenty zostały zamówione z okazji 150. rocznicy powstania Royal Albert Hall.

Do sieci trafiły nagrania, na których widać, że dla brytyjskiego króla był to niezwykle wzruszający moment. Karol III z trudem powstrzymywał łzy.

Czytaj też:

„The Crown” a rzeczywistość. Jak naprawdę Elżbieta II pożegnała księżną Dianę? Pełna treść przemowyCzytaj też:

Wzruszony Karol III. Król nie mógł powstrzymać łez