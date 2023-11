Niemcy sparaliżowane atakiem zimy. Są ofiary śmiertelne

Choć w tym roku kalendarzowa zima rozpocznie się dopiero 22 grudnia, śnieżna pogoda dała się już we znaki za naszą zachodnią granicą.

W wypadkach drogowych zginęły dwie osoby

We wtorek, 28 listopada, władze Niemiec wezwały mieszkańców zachodniej części kraju do pozostania w domach. Doszło tam bowiem do nagłego załamania pogody. Wiele dróg jest zatarasowanych konarami drzew, które oderwały się pod ciężarem śniegu.

Niestety, na oblodzonych drogach doszło do kilku wypadków, w których śmierć poniosły dwie osoby. W miejscowości Schwäbisch Hall w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia zginął 71-letni kierowca. Natomiast w pobliżu Denzerheide w Nadrenii-Palatynacie zginął 54-letni kierowca.

W kraju związkowym Hesja doszło także do sytuacji, w których kierowcy zostali uwięzieni w swoich pojazdach z uwagi na całkowitą nieprzejezdność dróg. W pobliżu miejscowości Eltville am Rhein służby ewakuowały z pojazdów aż 100 osób.

Ostrzeżenie przed spacerowaniem po lesie

Niemiecka Służba Meteorologiczna (niem. Deutscher Wetterdienst) prognozuje, że w nadchodzących dniach intensywne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem utrzymają się w wielu krajach związkowych.

„Prosimy o pozostanie w domu. Proszę też nie wychodzić na spacery do lasu, gdyż istnieje poważne zagrożenie życia ze strony połamanych gałęzi i powalonych drzew” – czytamy w oświadczeniu władz Hesji.

Przypomnijmy, że z atakiem zimy mierzą się w ostatnich dniach mieszkańcy także w innej części Europy. W Bułgarii, Rumunii i Mołdawii setki miejscowości zostały odcięte od prądu, a niektóre drogi zostały wyłączone z ruchu.

