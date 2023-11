Rozejm potrwa dłużej. Porozumienie Izraela z Hamasem

Z komunikatu opublikowanego przez Izraelskie wojsko wynika, że powodem, dla którego zdecydowano się na kontynuowanie rozejmu są negocjacje, dotyczące uwolnienia kolejnych zakładników. Władze Izraela w zamian za swoich obywateli mają wydać Hamasowi palestyńskich więźniów. Organizacja przystała na postawione przez Jerozolimę warunki rozejmu.

„W świetle wysiłków mediatorów, mających na celu kontynuację procesu uwalniania zakładników i z zastrzeżeniem warunków ramowych, przerwa operacyjna będzie kontynuowana” – czytamy w oświadczeniu izraelskich wojsk.

Izrael uwalnia więźniów

Jak poinformowała służba więzienna Izraela, tuż przed zakończeniem, obowiązującego do czwartkowego poranka porozumienia, uwolnionych zostało 30 palestyńskich więźniów – 14 kobiet i 16 nastolatków. W zamian Hamas uwolnił 10 kolejnych zakładników. W wymianie pośredniczył Egipt i to z terenu tego kraju Izraelczycy zostali przewiezieni do ojczyzny. Była to już szósta tura wymiany między Izraelem i Hamasem.

Palestyńska organizacja terrorystyczna uwolniła również czterech obywateli Tajlandii oraz dwie osoby z podwójnym rosyjsko-izraelskim obywatelstwem.

W ciągu trwającego od piątku zawieszenie broni między Hamasem i Izraelem uwolnionych zostało 70 obywateli Izraela i 25 obcokrajowców. Z kolei izraelskie więzienia opuściło w tym czasie 210 obywateli Palestyny.

Musk spotkał się z Netanjahu

Konfliktem na Nliskim Wschodzie zainteresował się jeden z najbogatszych ludzi na świecie Elon Musk. Pojechał do kibucu Kfar Aza, gdzie 7 października terroryści dali początek kolejnej odsłonie konfliktu między Izraelem a Hamasem. Podczas spotkania premier Izraela Benjamin Netanjahu rozmawiał z miliarderem o potrzebie odbudowy Gazy.

Musk zgodził się, że trzeba doprowadzić do „neutralizacji Hamasu”. – Myślę, że ma to całkowity sens, że należy zneutralizować tych, którzy mają zamiar popełnić morderstwo, a następnie powstrzymać propagandę… i zapewnić dobrobyt Gazie – powiedział właściciel X/Twittera, cytowany przez agencję Reutera.

W odpowiedzi na słowa Muska, Osama Hamdan z Hamasu zaprosił Muska do Gazy, by przekonał się o skali zniszczeń, jakich dokonały izraelskie wojska. — Zapraszamy go do odwiedzenia Gazy, aby zobaczył skalę masakr i zniszczeń dokonanych na ludności Gazy, mając na uwadze standardy obiektywizmu i wiarygodności — mówił podczas konferencji w Bejrucie.

