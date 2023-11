Dramatyczne nagranie. W zamachu terrorystycznym na ulicach Jerozolimy zginęły trzy osoby

W czwartek rano na jednym z przystanków autobusowych w Jerozolimie doszło do zamachu terrorystycznego. Dwaj uzbrojeni napastnicy wysiedli z samochodu i otworzyli ogień do znajdujących się na przystanku ludzi. Z dostępnych informacji wynika, że wskutek ataku zginęły trzy osoby, a sześć kolejnych zostało rannych.

Do sieci wyciekło nagranie z monitoringu na którym widać całe zajście. Mężczyźni po powrocie do auta zostali ostrzelani przez izraelską policję oraz znajdującego się na miejscu zdarzenia uzbrojonego cywila. Obaj zginęli.

Do sprawy na Twitterze odniósł się izraelski minister obrony Benny Gantz. „Ten atak to kolejny powód, dla którego z wielką determinacją będziemy dalej walczyć przeciwko morderczym terrorystom, którzy zagrażają naszym obywatelom” – napisał.

Przedłużony rozejm Hamasu z Izraelem

Do ataku na ulicach Jerozolimy doszło już po zapadnięciu decyzji o przedłużeniu rozejmu między Hamasem i Izraelem o kolejny dzień. Powodem, dla którego zdecydowano się na kontynuowanie rozejmu są negocjacje, dotyczące uwolnienia kolejnych zakładników. Władze Izraela w zamian za swoich obywateli mają wydać Hamasowi palestyńskich więźniów. Organizacja przystała na postawione przez Jerozolimę warunki rozejmu.

„W świetle wysiłków mediatorów, mających na celu kontynuację procesu uwalniania zakładników i z zastrzeżeniem warunków ramowych, przerwa operacyjna będzie kontynuowana” – czytamy w oświadczeniu izraelskich wojsk.

Jak poinformowała służba więzienna Izraela, tuż przed zakończeniem, obowiązującego do czwartkowego poranka porozumienia, uwolnionych zostało 30 palestyńskich więźniów – 14 kobiet i 16 nastolatków. W zamian Hamas uwolnił 10 kolejnych zakładników. W wymianie pośredniczył Egipt i to z terenu tego kraju Izraelczycy zostali przewiezieni do ojczyzny. Była to już szósta tura wymiany między Izraelem i Hamasem. W ciągu, trwającego od piątku, zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem uwolnionych zostało 70 obywateli Izraela i 25 obcokrajowców. Z kolei izraelskie więzienia opuściło w tym czasie 210 obywateli Palestyny.

