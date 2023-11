Papież Franciszek spotkał się z wiernymi mimo choroby. Zdradził, co mu dolega

W czwartek, 30 listopada papież Franciszek pojawił się na seminarium poświęconym etyce w zarządzaniu zdrowiem. Podczas spotkania przyznał, że zmaga się z „bardzo ostrym, zakaźnym zapaleniem oskrzeli” i podziękował Bogu, że choroba nie objęła płuc.

Papież Franciszek ma zapalenie oskrzeli

– Jak widać, żyję – zażartował, cytowany przez Vatican News. Wcześniej o poważniejszej diagnozie, stanie zapalnym w płucach, informował zarówno Watykan, jak i sam Ojciec Święty. Teraz przekazał, że chociaż nie ma już gorączki, to wciąż przyjmuje antybiotyk i inne leki.

Zwierzchnik Kościoła wyjaśnił także, że decyzja o odwołaniu wizyty na konferencji COP28 w Dubaju wynikała z zaleceń lekarza. Przeciwskazania miały związek z wysokimi temperaturami i klimatyzowanymi pomieszczeniami, które mogłyby doprowadzić do pogorszenia stanu jego zdrowia. „Franciszek przyjął prośbę lekarzy z wielkim żalem” – przekazał wcześniej portal informacyjny Stolicy Apostolskiej.

Problemy zdrowotne Ojca Świętego

Podczas czwartkowego seminarium Ojciec Święty wielokrotnie przypominał, że dbałość o zdrowie i zapobieganie chorobom to bardzo ważne kwestie. – Zdrowie źle pielęgnowane ulega kruchości – powiedział, podkreślając istotę tematu spotkania. Zaznaczył, że powinniśmy nie tylko je utwardzać, ale też konserwować.

Zapalenie oskrzeli to kolejna choroba Franciszka w ostatnim czasie. W czerwcu trafił do szpitala w związku z przepukliną i operacją jamy brzusznej. Hospitalizowany był także w marcu, kiedy również przechodził zapalenie oskrzeli i uskarżał się na trudności w oddychaniu.

Ze względu na problemy zdrowotne Ojciec Święty coraz częściej korzysta z wózka inwalidzkiego. Wciąż aktywnie pełni jednak swoją posługę. W sierpniu przebywał na Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii. Na przełomie sierpnia i września udał się do Mongolii, a we wrześniu złożył wizytę we Francji.

