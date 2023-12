Musk najpierw przeprosił, a potem wulgarnie zwrócił się do reklamodawców

Konferencja DealBook Summit w której wziął udział Elon Musk został zorganizowana przez „New York Times”. Miliarder udzielił w trakcie wydarzenia wywiadu, podczas którego odniósł się do kontrowersji związanych z powieleniem przez niego wpisu szerzącego antysemicką teorię „Wielkiego Zastąpienia” w myśl, której Żydzi podsycają nienawiść do białych ludzi. Musk komentując ów wpis nazwał go „całkowitą prawdą”. Musk wyraził skruchę i wielokrotnie przeprosił za ten za publikację tweeta.

Musk do reklamodawców: Pie********* się

Jednocześnie właściciel Tesli skomentował również reakcję reklamodawców, którzy po publikacji wspomnianego tweeta wycofali swoje reklamy z należącego do ekscentryka portalu X. – Ten bojkot zabije tę firmę, a cały świat będzie wiedział, że reklamodawcy zabili firmę – powiedział Musk.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm, które zrezygnowały z reklam na portalu X. Zwracając się do nich Miliarder apelował, by więcej nie próbowali się reklamować w X. – Jeśli ktoś ma mnie szantażować reklamami, szantażować pieniędzmi, niech się pie***** – powiedział w obecności m.in. Boba Igera, czyli szefa Disneya, który przystąpił do bojkotu reklamowego platformy.

Kontynuując swoją wypowiedź Musk stwierdził również, że nie obchodzi go kreowanie swojego wizerunku, lecz faktycznie zmienianie świata na lepsze. Jako przykład podał swój kluczowy biznes czyli Teslę. – Uczciwie byłoby powiedzieć, że jako lider firmy zrobiłem więcej dla środowiska niż ktokolwiek – jakikolwiek pojedynczy człowiek na Ziemi – przekonywał miliarder.

Poza reprezentowanym przez Boba Igera Disneyem, z reklam na platformie X zrezygnowały inne olbrzymie koncerny, w tym m.in.: Apple, Warner Bros, Discovery i IBM.

