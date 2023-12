W Rosji rozpoczęto debatę nad zmianą nazwy Zatoki Fińskiej. Przyczynił się do tego Oleg Niłow, wiceprzewodniczący partii Sprawiedliwa Rosja, który podkreślił, że Finlandia podejmuje wrogie wobec Rosji działania i nie okazuje jej należytej wdzięczności.

Napięcia na linii Rosja-Finlandia

– Dziś w Finlandii istnieje awangarda nienawiści do Rosji i jawnego nazizmu, wręcz banderyzmu – powiedział na obradach izby niższej parlamentu, cytowany przez fiński portal Iltalehti. Zaznaczył, że państwo dopuszcza się „antyrosyjskich prowokacji” i powinno ponieść stosowne konsekwencje. Niłow stwierdził również, że Finlandia znalazła się na mapie świata dzięki Rosji, więc tym bardziej powinna okazywać jej szacunek i wdzięczność.

Polityk nawiązał także do niedawnej wizyty fińskiego parlamentarzysty w Ukrainie. Jussi Halla-aho porównał wówczas ukraińską defensywę do wojny zimowej w Finlandii. Niłow stwierdził, że spotkanie było prowokacją i skrytykował postawę Fina. – Żąda mordu na Rosjanach. I nie tylko mordu, żąda demonizacji i przekształcenia rosyjskich morderstw w karnawał – powiedział.

Nowa nazwa Zatoki Fińskiej

Deputowany do Dumy Państwowej przytoczył do tej pory dwie propozycje nowych nazw dla zbiornika. Przyznał, że obywatele opowiadali się za użyciem nazwy odwołującej się do portu Kronsztad, jednak on sam skłania się ku nazwie nawiązującej do rzeki Newy. Pojawił się również trzeci pomysł, zakładający przywrócenie historycznej nazwy Jezioro Kotlino, używanej przed rządami cesarza Piotra I.

twitter

Członek rosyjskiej komisji toponimicznej Aleksiej Cywilew zauważył, że XVII-wieczna nazwa wywodziła się z umowy zawiązanej między Rosją i Niemcami. – W ten sposób w zasadzie pokażemy, że jesteśmy bliżej nie Finów, ale Niemców – wyjaśnił, cytowany przez rosyjski portal Neva Today. Podkreślił, że z tego względu decyzja o przywróceniu Jeziora Kotlino musi być dokładnie przemyślana.

Czytaj też:

Ławrow o celach „operacji wojskowej”. Rosja zamierza kontynuować „denazyfikację” UkrainyCzytaj też:

Rosja odpowiada na ćwiczenia NATO? Szojgu o szczegółach „Ocean-2024”