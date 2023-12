„Teatr absurdu” przy granicy z Ukrainą. Były prezydent niewypuszczony z kraju

Do nieprzyjemnego incydentu doszło przy granicy polsko-ukraińskiej. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko próbował dostać się na zaplanowane wcześniej spotkania, które miały się odbyć w Warszawie oraz w Waszyngtonie. W stolicy Polski polityk miał rozmawiać o trwających od wielu dni blokadach przy przejściach granicznych. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych miały dotyczyć pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Ostatecznie jednak byłemu prezydentowi nie pozwolono przekroczyć granicy. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym Petro Poroszenko stoi w towarzystwie ukraińskich pograniczników, którym pokazuje dokument podpisany przez przewodniczącego Rady Najwyższej. Chodzi o wydany krótko po wybuchu wojny w Ukrainie dekret zakazujący dorosłm mężczyznom opuszczania kraju.

Według Petra Poroszenki sytuacja, do której doszło przy granicy, to teatr absurdu. – Strażnicy nie działali z własnej inicjatywy. Jest absolutnie oczywiste, kto anulował dokument podpisany przez przewodniczącego parlamentu – stwierdził. Nie doprecyzował jednak, kogo miał na myśli. Dodal za to, że sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ amerykańska pomoc dla Ukrainy prawie się wyczerpała a jej przyszłość wcale nie jest pewna. – Wydarzenia z granicy to antyukaiński sabotaż. To jest nie tylko utrudnianie pracy dyplomatycznej całego mojego zespołu, to cios w zdolności obronne Ukrainy – tłumaczył.

Tych, którzy nie pozwolili mu opuścić Ukrainy określił mianem pożytecznych idiotów, którzy niszczą zdolność Ukrainy do obrony demokratycznymi metodami. Te pozbawione sensu działania są ogromnym zagrożeniem dla zdolności obronnych kraju oraz dla naszej europejskiej drogi. Utrudniają nam walkę z okrutnym wrogiem i stawiają nas w złym świetle przed naszymi partnerami – podkreślił.

