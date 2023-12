Polska przyjęła ważną deklarację na COP28. Chodzi o potrojeniem mocy wytwórczej energii jądrowej

Polska wraz z 20 innymi państwami, w tym m.in. Francją, USA, Rumunią, Wielką Brytanią i Szwecją, przyjęła deklarację dotyczącą energii jądrowej. – Atom jest przyszłością! Przyszłością czystej, bezpiecznej i stabilnej energii. Przyszłością sprawiedliwej transformacji energetycznej. Bez energii jądrowej nie uda się zrealizować ambitnych planów klimatycznych, które wszyscy sobie stawiamy. Ochronić naszej planety! – mówił prezydent Andrzej Duda podczas Net Zero Nuclear na COP28.

Głowa państwa podkreślała wagę dokumentu, dla treści którego wyrażono w sobotę poparcie. – Deklaracja niezwykle ambitna. Potrojenie mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 roku, zwiększenie i ułatwienie finansowania budowy elektrowni jądrowej, promowanie energii nuklearnej jako czystej energii – to ważne zobowiązania, pod którymi jako prezydent Polski z pełnym przekonaniem się podpisuję – przekazał.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Prezydent na COP28 o znaczeniu atomu

Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że potrzebne są kolejne zdecydowane kroki w kwestii wsparcia energetyki jądrowej w ramach Unii Europejskiej. – Dlatego chciałbym ogłosić, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE w pierwszym półroczu 2025 roku będzie sprawiedliwa transformacja energetyczna ze szczególnym uwzględnieniem energii jądrowej – zaznaczył.

– Polska, choć nie posiada jeszcze swoich elektrowni jądrowych, intensyfikuje od kilku lat ambitny Program polskiej energetyki jądrowej. Trwają już zaawansowane prace nad budową naszej pierwszej elektrowni, która ma powstać do 2033 roku. A którą wybuduje należąca do państwa firma Polskie Elektrownie Jądrowe we współpracy z doświadczonymi amerykańskimi koncernami Westinghouse i Bechtel – mówił prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że ruszyły także prace nad rozpoczęciem budowy kolejnej elektrowni jądrowej w oparciu o współpracę polskich podmiotów: PGE S.A. oraz ZE PAK, a także koreańskiego koncernu KHNP. – W ostatnich dniach polskie ministerstwo klimatu wydało decyzję zasadniczą, która pozwala przejść do kolejnego etapu uzyskiwania decyzji i pozwoleń. Będziemy te ważne inwestycje wspierać – dodał.

