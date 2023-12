Bestialskie zachowanie Rosjan. Zastrzelili Ukraińców, którzy się poddali

Portal Suspilne informuje, że do zdarzenia doszło w obwodzie donieckim. Jak czytamy, Rosjanie zastrzelili tam dwóch ukraińskich żołnierzy, którzy chcieli się poddać. Do sieci trafiło również nagranie, na którym widać Ukraińców wychodzących z ziemianki. Jeden z nich trzymał ręce za głową. – Na nagraniu każdy wyraźnie widzi, że ukraińscy wojskowi robią wszystko, co niezbędne, aby pokazać, że są nieuzbrojeni, że się poddają i nie stanowią żadnego zagrożenia dla rosyjskiego wojska – podkreślił ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubiniec.

– Automatycznie należało ich przejąć i nadać im status jeńców wojennych – zaznaczył Łubiniec. Podkreślił również, że ma nadzieję, iż uda się zidentyfikować sprawców zbrodni. Jak dodał, Rosja „musi zostać ukarana za każdy podobny przypadek egzekucji poddających się żołnierzy ukraińskich”. Zauważył również, że takich przypadków było więcej.

Ukraiński jeniec ofiarą bestialstwa Rosjan

W marcu świat obiegło nagranie, na którym widać, że Rosjanie rozstrzelali ukraińskiego jeńca wojennego, który powiedział: „Chwała Ukrainie!”. Ukraiński prokurator generalny Andrij Kostin poinformował wtedy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła już postępowanie karne w związku ze śmiercią jeńca, z paragrafu dotyczącego „naruszenia praw i zwyczajów wojennych”. „Wszyscy zaangażowani odpowiedzą przed prawem” – dodał.

Do sprawy odniósł się też szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak. „Za każdą taką zbrodnię wojenną nastąpi kara. Nikt nie może się przed nią ukryć” – napisał. Jermak podkreślił, że w Rosji tego typu zbrodnie są wybielane propagandą i mitami o „nazistach”. „Zabicie osoby, która została schwytana, jest tego kolejnym przykładem. Jest to również przykład ich narodowej bezwartościowości i słabości” – podsumował szef biura prezydenta Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski poinformował, żenadał Ołeksandrowi Macijewskiemu tytuł Bohatera Ukrainy.

