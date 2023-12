Użyła prostownicy do włosów. Zatrzymała wszystkie pociągi w kraju

Kobieta wywołała kolejowy chaos w całym kraju 27 listopada 2023 r. Podróżując pociągiem regionalnym „4125 Rock” na linii FL5, postanowiła użyć prostownicy do włosów, co wywołało lawinę problemów w całym systemie kolejowym.

Podróżująca pewnie była spóźniona, bo postanowiła, że użyje prostownicy podczas podróży do centrum Rzymu. Niestety, to niewinne działanie miało ogromne konsekwencje dla całego systemu kolejowego we Włoszech. Gdy pociąg zatrzymał się w Maccarese, w prowincji Rzymu, wywołało to reakcję łańcuchową. W wyniku użycia prostownicy wystąpiły opóźnienia i chaos na wielu trasach.

Nagły alarm przeciwpożarowy w pociągu

Okazało się, że podłączenie prostownicy do gniazdka, aktywowało system przeciwpożarowy w pociągu, co skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem składu. Straż pożarna natychmiast interweniowała, ale tym razem nie była to walka z płomieniami, a raczej próba uspokojenia wzburzonego tłumu pasażerów, którzy wiedzieli, że incydent był wynikiem niefortunnego działania jednej osoby.

Skutki tego niecodziennego zdarzenia odczuwalne były na wszystkich liniach kolejowych we Włoszech. W oficjalnym oświadczeniu spółka Trenitalia potwierdziła chaos, informując, że „ruch jest znacznie spowolniony, trwa interwencja sił porządkowych. Pociągi High-Speed, Intercity i Regionalne mogą odnotować wydłużony czas podróży do 70 minut. Pociągi Regionalne mogą być odwoływane lub ograniczane w trasie”.

Sytuacja pokazuje, jak nawet pozornie niewinne czynności mogą mieć poważne konsekwencje dla systemów transportu publicznego.

