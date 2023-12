Meloni z wizytą Serbii. Wpadka czy czepialstwo internautów?

Premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła w niedzielę Belgrad. Na lotnisku prezydent Serbii Aleksandar Vučić powitał ją bukietem kwiatów, a na znak powitania rozwieszono flagi. Niestety, doszło do pomyłki.

Wizyta Meloni w Belgradzie. Flagi Włoch zostały zawieszone pionowo

Portal nova.rs odnotował, że tak jak zawsze w przypadku wizyt zagranicznych polityków flagi zostały wywieszone wzdłuż autostrady i głównych ulic miasta, a także przed Pałacem Serbii, gdzie zorganizowano spotkanie premier Włoch z prezydentem Serbii.

Przed Pałacem flagi zostały umieszczone prawidłowo, jednak wzdłuż autostrady wystąpił problem. Ktoś najwyraźniej popełnił błąd, ponieważ włoskie flagi zawieszono pionowo, przez co bardziej przypominały flagi Węgier. Zestawienie kolorów na flagach włoskiej i węgierskiej jest takie samo, ale w przypadku węgierskiej pasy są umieszczone w poziomie, a w przypadku włoskiej – w pionie.

Niektórzy użytkownicy Twittera zwracali jednak uwagę, że każdy kraj ma swoje własne zasady dotyczące wywieszania flagi. „Włoska zawieszona jest pionowo, tak jak na zdjęciu. Oto przykład z włoskiego zgromadzenia” – napisał ktoś.

„OK, rozumiem, ale tutaj mamy wyjątek, w którym Włosi mają swobodę w tym, jak chcą u siebie powiesić flagę. Flaga rozciąga się na prawie 3 piętra, np. 8 metrów, a my mamy normalne wymiary flag, naszej i ich, tylko w pionie. To nie to samo” – nie zgodziła się autorka wpisu.

