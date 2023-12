Rosyjskie władze potwierdziły śmierć generała. „Żałoba. Przeszywający ból”

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksander Gusiew poinformował w mediach społecznościowych o śmierci generała Władimira Zawadskiego. „Żałoba. Przeszywający ból. Zastępca dowódcy 14. Korpusu Armii Floty Północnej, zmarł na stanowisku bojowym w specjalnej strefie operacyjnej” – podkreślił na wstępie gubernator.

Władimir Zawadski nie żyje. Gubernator obwodu woroneskiego Aleksander Gusiew potwierdził



Gusiew dodał, że Zawadski wybrał służbę Ojczyźnie i był jej wierny do końca. „Gdziekolwiek wysłała go Ojczyzna, dawał przykład wierności obowiązkom, o czym świadczą liczne nagrody. Do sierpnia 2021 r. dowodził 4. Gwardyjską Kantemirowską Dywizją Pancerną, z którą z obwód woroneski nawiązał długotrwałe dobre stosunki” – wskazał gubernator obwodu woroneskiego.

„Jestem przekonany, że imię Władimira Zawadskiego, odważnego oficera, prawdziwego generała i godnego człowieka, na zawsze pozostanie w annałach chwały naszej Ojczyzny. Opłakuję go sercem i duszą. Przekazuję moje najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i kolegom” – podsumował Gusiew.

Rosyjski generał został wysadzony przez minę lądową?

Oficjalnie nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób zginął Zawadski. O jego śmierci informowały w zeszłym tygodniu prokremlowskie media. Wcześniejsze niepotwierdzone doniesienia sugerowały, że generał został wysadzony przez minę lądową – podało BBC. Pojawiły się jednak sprzeczne informacje o tym, gdzie to się stało. Jednostka Zawadskiego miała znajdować się w obwodzie chersońskim.

Moskwa oficjalnie nie skomentowała jego śmierci. Rosyjskie Ministerstwo Obrony wcześniej wielokrotnie nie wypowiadało się na temat śmierci wojskowych, nawet po tym, jak ich bliscy publicznie zabierali głos w tej sprawie.

