TSUE wydał wyrok ws. zakazów podróżowania, kwarantanny i testów podczas COVID-19

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił w komunikacie z 5 grudnia, że COVID-19 potwierdził ważność niektórych zakazów podróżowania oraz obowiązków w zakresie poddania się testom diagnostycznym i odbycia kwarantanny podczas kryzysu zdrowotnego. To nawiązanie do sytuacji w Belgii, która po ogłoszeniu koronawirusa zakazała podróży innych niż niezbędne do lub z państw sklasyfikowanych jako „obszary czerwone” ze względu na panującą tam sytuację zdrowotną.

Dodatkowo wszyscy podróżni z takich państw musieli w Belgii poddać się testom diagnostycznym i odbyć kwarantannę. Jako obszar czerwony w lipcu 2020 r. Szwecja została zaklasyfikowana przez belgijskie władze jako „obszar czerwony”. W wyniku takich działań biuro podróży NORDIC INFO specjalizujące się w podróżach do Skandynawii anulowało wszystkie planowane podróże między Belgią a Szwecją.

TSUE ws. COVID-19. „Państwo może zakazać podróży do obszarów wysokiego ryzyka”

Następnie zażądało naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Belgijski sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy unijne prawo sprzeciwia się belgijskim przepisom. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaznaczył, że „w sytuacji pandemii państwo członkowskie może zakazać innych niż niezbędne podróży do innych państw członkowskich, sklasyfikowanych jako obszary wysokiego ryzyka na podstawie panującej tam sytuacji zdrowotnej”.

Trybunał dodał, że „państwo może też nałożyć na osoby, które wjeżdżają na jego terytorium, obowiązek poddania się testom diagnostycznym i odbycia kwarantanny”. TSUE stwierdził jednocześnie, że „środki te muszą być jednak uzasadnione, jasne, precyzyjne, niedyskryminacyjne i proporcjonalne”. Powinny również podlegać zaskarżeniu.

