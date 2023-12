Książę Harry wciąż walczy z brytyjskim rządem. Spór dotyczy jego ochrony

We wtorek 5 grudnia spór księcia Sussex z brytyjskim rządem trafi do Wysokiego Trybunału (High Court of Justice). Zaplanowane na trzy dni wysłuchanie to tylko jedna z pięciu spraw sądowych, w których uczestniczy obecnie Harry. Podkreśla on, że nie czuje się bezpiecznie w Wielkiej Brytanii, kiedy przyjeżdża tam ze swoją żoną oraz dziećmi. Uważa, że nie słusznie pozbawiono go policyjnej ochrony, a prywatni pracownicy nie są w stanie zapewnić mu tego samego poziomu bezpieczeństwa ze względu na brak różnych uprawnień i dostępów.

Książę Harry stanie przed sądem, by domagać się ochrony

Książę Harry już na początku tego roku próbował przekonać brytyjski sąd do swoich racji. Przekonywał, że może z własnych pieniędzy opłacać pilnujących go policjantów. Usłyszał wówczas, że oficerowie policji nie powinni być wykorzystywani jako „prywatni ochroniarze bogaczy”. 39-latek zamierza raz jeszcze przekonywać do swoich racji.

Uważa, że powinien zostać wysłuchany osobiście, a tego zabrakło poprzednim razem. Podważa też legalność wydanej przeciwko niemu decyzji, ponieważ w orzekającym w jego sprawie Komitecie Wykonawczym ds. Ochrony Rodziny Królewskiej i Osób Publicznych zasiadała osoba mu nieprzychylna.

Harry i Meghan bez ochrony

Harry i Meghan, książę i księżna Sussexu w 2020 roku stracili prawo do ochrony opłacanej przez podatników w Wielkiej Brytanii, po tym, jak zrezygnowali z pełnienia obowiązków w ramach rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. — Wnioskodawca nie czuje się bezpiecznie, gdy przebywa w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę środki bezpieczeństwa zastosowane wobec niego w czerwcu 2021 roku — przekonywała prawniczka księcia. Dodała, że Wielka Brytania „zawsze będzie domem Harry’ego”.

Podjęcie kroków prawnych przez księcia Sussexu to pokłosie jego wizyty w Londynie latem 2021 roku. Książę wziął wtedy udział w uroczystym odsłonięciu pomnika jego matki, księżnej Diany. Paparazzi mieli jechać za autem Harry'ego, co wzbudziło u niego skojarzenia z okolicznościami śmiertelnego wypadku Diany w 1997 roku.

