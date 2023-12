Aberfan w szoku. Atak w biały dzień na kobietę w zaawansowanej ciąży

We wtorek 5 grudnia służby zostały wezwane do „poważnego ataku” w Aberfan w Walii. Policja nakazała mieszkańcom trzymać się z dala od drogi, aby skutecznie rozprawić się z problemem. Dodatkowo szkoła i przedszkole zostały zamknięte, podobnie jak żłobek, dom kultury i biblioteki w późniejszym czasie. Przełożono też jarmark bożonarodzeniowy. Początkowo służby nie chciały udzielać zbyt wielu informacji o wydarzeniu. Z godziny na godzinę pojawiały się jednak kolejne fakty.

Wielka Brytania. Dźgnął nożem ciężarną kobietę w Walii. Siedmiogodzinna obława zakończona sukcesem

Okazało się, że jedna kobieta trafiła do szpitala. Była nią 29-letnia kobieta, która została dźgnięta nożem w plecy – relacjonowało Sky News. Według The Guardiana do zdarzenia doszło, kiedy odprowadzała dziecko do szkoły. Obrażenia nie zagrażały jej życiu oraz zdrowiu dziecka – podało The Telegraph. Potem pojawiły się także kolejne informacje o poszkodowanej. Wyszło na jaw, że kobieta była w zaawansowanej ciąży (37. tygodniu). 29-latka do swojego domu przeprowadziła się dwa tygodnie wcześniej.

Poszukiwania sprawcy ataku trwały, a jedna z kobiet mieszkająca w pobliżu miejsca zdarzenia powiedziała, że jej partner widział podejrzanego kręcącego się przed ich domem pół godziny przed atakiem. Policja w ciągu kilku godzin od ataku przeszukała kilkanaście mieszkań w okolicy miejsca zdarzenia. Sprawa okazała się poważna, bo do poszukiwań nożownika włączono śmigłowce.

Zaatakował kobietę w 37. tygodniu ciąży. Nożownik z Aberfan nie wybrał ofiary przypadkiem

Poszukiwany został zatrzymany po ponad siedmiu godzinach obławy. Został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Policja na briefingu podała, że 28-latek był miejscowy i znał swoją ofiarę, a atak nie był przypadkowy. – Zdaję sobie sprawę, że lokalna społeczność będzie w prawdziwym szoku, ponieważ atak miał miejsce w biały dzień – podsumował główny inspektor policji Południowej Walii Rob Miles.

